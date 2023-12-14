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Hrneček s hubičkou My Grippy
300 ml
od 18 měsíců
1 ks v balení
Není nad správné dobrodružství. Jen se zeptejte svého dítěte. A když je na cestách, tento hrneček s ochranou proti rozlévání se postará o bezproblémové pití. Jedinečný ventil zajistí, že tekutina teče pouze, když dítě pije, nemusíte se tedy bát, že se něco vylije nebo že se hrneček převrátí. Nemusíte věřit jenom nám – 82 % maminek potvrzuje, že se z hrnečku nic nevylije.*
Hrneček s hubičkou My Grippy je odolný proti rozkousání, proto z něj mohou snadno pít i batolata.
Hrneček s hubičkou Philips Avent My Grippy má jen několik málo částí, proto jej velmi snadno sestavíte. Dodává se s hygienickým víčkem, které udržuje hubičku čistou. Pro vaše pohodlí je možné všechny části umývat v myčce.
4.3
z 5
42
Recenze
82%
Doporučuje tento produkt
denda111
14/12/2023
Česká republika
nejlepší lahvička
vyzkoušeli jsme spoustu, s brčkama rozkousá, tahle drží nejdéle, màme už skoro rok, budu kupovat ještě jednu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF804/04 Hrneček s tvrdou hubičkou
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF804/04 Hrneček s tvrdou hubičkou
Kasia199999
15/05/2021
Polska
Ekstra
Polecam, kubeczek jest super. Nic nie cieknie nadaje się na mleczko, spokojnie można pić na leżąco.
Výhody
Odkręcany, nie kapie
Nevýhody
Brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF804/03 Kubek z twardym ustnikiem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF804/03 Kubek z twardym ustnikiem
Dziecijedza2018
10/07/2018
Polska
Kubek przypadł do gustu mojej córce :)
Bardzo solidnie wykonany kubek, nie kapie nawet przy wstrząsach, a picie z niego nie stanowi dla dziecka żadnego problemu, gorąco polecam :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF804/04 Kubek z twardym ustnikiem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF804/04 Kubek z twardym ustnikiem
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Nezávislé testy domácího použití ve Velké Británii, září 2013