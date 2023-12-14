VýrobkyPodpora

Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

3 roky záruky na všechny produkty

Všechny řady

Go to promotion

Letní slevy až 44 %

Zobrazit nabídku

  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití

Philips AventHrneček s tvrdou hubičkou

SCF804/03

4.3
| (42) Recenze | 82% Doporučuje tento produkt
Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
Hrneček s hubičkou Philips Avent My Grippy je vybaven jedinečným ventilem, díky kterému neteče! Maminky potvrzují. Tvar hrnečku je ideální pro malé ručičky a jeho protiskluzová úprava pomůže batoleti nerušeně se učit samostatně pít.
Zobrazit všechny výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Hubička s mimořádnou ochranou proti rozkousání odolá rostoucím zoubkům

Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití

  • Hrneček s hubičkou My Grippy

  • 300 ml

  • od 18 měsíců

  • 1 ks v balení

Pokročilý ventil – pití bez rozlévání

Pokročilý ventil – pití bez rozlévání

Není nad správné dobrodružství. Jen se zeptejte svého dítěte. A když je na cestách, tento hrneček s ochranou proti rozlévání se postará o bezproblémové pití. Jedinečný ventil zajistí, že tekutina teče pouze, když dítě pije, nemusíte se tedy bát, že se něco vylije nebo že se hrneček převrátí. Nemusíte věřit jenom nám – 82 % maminek potvrzuje, že se z hrnečku nic nevylije.*

Tvrdá tubička s mimořádnou ochranou proti rozkousání odolá rostoucím zoubkům

Tvrdá tubička s mimořádnou ochranou proti rozkousání odolá rostoucím zoubkům

Hrneček s hubičkou My Grippy je odolný proti rozkousání, proto z něj mohou snadno pít i batolata.

Málo součástí – snadné sestavení a čištění (vhodné do myčky na nádobí)

Málo součástí – snadné sestavení a čištění (vhodné do myčky na nádobí)

Hrneček s hubičkou Philips Avent My Grippy má jen několik málo částí, proto jej velmi snadno sestavíte. Dodává se s hygienickým víčkem, které udržuje hubičku čistou. Pro vaše pohodlí je možné všechny části umývat v myčce.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

42

Recenze

82%

Doporučuje tento produkt

14/12/2023

Česká republika

Česká republika

nejlepší lahvička

vyzkoušeli jsme spoustu, s brčkama rozkousá, tahle drží nejdéle, màme už skoro rok, budu kupovat ještě jednu.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF804/04 Hrneček s tvrdou hubičkou

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF804/04 Hrneček s tvrdou hubičkou

15/05/2021

Polska

Polska

Ekstra

Polecam, kubeczek jest super. Nic nie cieknie nadaje się na mleczko, spokojnie można pić na leżąco.

Výhody

Odkręcany, nie kapie

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF804/03 Kubek z twardym ustnikiem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF804/03 Kubek z twardym ustnikiem

10/07/2018

Polska

Polska

Kubek przypadł do gustu mojej córce :)

Bardzo solidnie wykonany kubek, nie kapie nawet przy wstrząsach, a picie z niego nie stanowi dla dziecka żadnego problemu, gorąco polecam :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF804/04 Kubek z twardym ustnikiem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF804/04 Kubek z twardym ustnikiem

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Nezávislé testy domácího použití ve Velké Británii, září 2013