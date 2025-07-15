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  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
  • Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
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Philips Avent Natural ResponseHrneček na učení

SCF263/61

4.8
| (33) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt
Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku
Hrneček na učení Natural Response: první krok k samostatnému pití. Díky pohodlným držadlům se vaše dítě snadno naučí držet hrneček samo, zatímco pije ze známé savičky. Ideální pro hladký přechod od lahvičky k hrnečku.
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Savička, která funguje podobně jako prs

Usnadněte svému dítěte přechod k pití z hrnečku

  • Savička Natural Response 5 - velmi rychlý průtok

  • 150 ml

  • 6m+

Měkká držadla na učení pro malé dětské ručičky

Měkká držadla na učení pro malé dětské ručičky

Držadla na učení umožní vašemu batoleti samostatně pít. Měkká držadla s protiskluzovou vrstvou jsou tvarována pro snadné uchopení malými ručičkami.

Dudlík uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Dudlík uvolňuje mléko, když dítě aktivně pije

Dudlík Natural Response funguje v souladu s přirozeným rytmem krmení dítěte, takže lze snadno kombinovat kojení a krmení z lahve. Má unikátní otvor, který uvolňuje mléko pouze tehdy, když dítě aktivně pije. Když tedy dítě pití přeruší, aby polklo a nadechlo se, tok mléka se přeruší také.

Přirozené přisátí díky dudlíku ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky dudlíku ve tvaru prsu

Široký, měkký a pružný dudlík je navržen tak, aby napodoboval tvar a povrch prsu a pomáhal tak dítěti pohodlně se přisát a nakrmit.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

33

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

3
2

15/07/2025

Polska

Polska

Kubeczek treningowy Philips Avent

Dzięki portalowi familie pl miałam okazję znaleźć się w gronie testerów kubka treningowego Philips Avent. Kubek jest przeznaczony dla niemowląt powyżej 6. Miesiąca życia. U nas sprawdził się idealnie w rozszerzaniu diety. Dziecko może z niego pić zarówno mleko, herbatkę jak i soczki czy wodę. Ciepłe i zimne napoje. Jest wykonany z bezpiecznego dla zdrowia materiału , co jest dla mnie bardzo ważne. Jest lekki, poręczny. Dziecko bez problemu może go utrzymać w małych rączkach. Nie wysuwa się z nich. Łatwo i dobrze się go myje. Doskonale sprawdza się w podróży czy na spacerze bo mieści się w torebce Jesteśmy bardzo zadowoleni. To pierwszy kubek do picia , po butelce dla mojego dziecka . Polecam z czystym sumieniem każdej mamie, która zastanawia się nad wyborem rodzaju kubka czy marki.

Výhody

Lekki, poręczny, praktyczny, łatwy w myciu

Nevýhody

Brak kolorowych nadruków np z bohaterami bajek, które przykują uwagę dziecka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCF263 Kubek treningowy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCF263 Kubek treningowy

25/06/2025

Polska

Polska

Super kubek !

Najbardziej podobało mi się to, że kubek nie przecieka, a picie z niego przypomina naturalne ssanie – dzięki temu przejście z butelki było dla córeczki bardzo łatwe. Dodatkowo ma wygodne uchwyty, idealne dla małych rączek, i jest łatwy do mycia, co dla rodzica to ogromny plus.Poleciłabym go mamom maluszków, które zaczynają naukę samodzielnego picia – szczególnie jeśli dziecko było karmione butelką. To naprawdę świetny krok w stronę samodzielności!

Výhody

Wygodne uchwyty , naturalny sposób picia, nie przecieka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCF263 Kubek treningowy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCF263 Kubek treningowy

16/06/2025

Polska

Polska

Idealny kubek treningowy dla malucha

Zdecydowałam się na zakup kubka treningowego od Philips ponieważ ufam marce i nigdy się nie zawiodłam . Mój syn od pierwszych dni życia używa produktów Philips . Cenię sobie ich jakość. Polecam z całego serca

Výhody

Jakoś , dostosowany do małych rączek

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCF263 Kubek treningowy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Natural Response SCF263 Kubek treningowy

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

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