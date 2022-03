Jednoduché recepty pro děti

S prvním rokem života přichází velká úleva - děti už mohou jíst téměř všechno, a to v pevnějším stavu, ale zároveň velká výzva - co mu připravit, aby byl jeho jídelníček pestrý a bohatý na živiny?

Na skladbě potravin si dejte záležet, právě se totiž utváří budoucí stravovací návyky. A také seznamujte děti i s procesem přípravy jídla, to je učí dozvědět se všechno o správných ingrediencích a že k vaření je třeba trochu času, pečlivosti a trpělivosti. Děti ale zároveň moc rády pomáhají v kuchyni a často jsou ochotnější ochutnat jídlo, které samy připravují. Snažte se je proto zapojit do přípravy co nejčastěji.