6 - 12 měsíců



Vhodné typy nápojů a způsob podání Do půl roku věku je to pouze mateřské mléko, případně balená kojenecká voda. Se zaváděním příkrmů ale začněte dítěti pravidelně nabízet i tekutiny. Sladké nápoje vhodné nejsou, protože udržují v pusince ideální prostředí pro tvorbu zubního kazu a podle posledních průzkumů navíc podávání sladkých nápojů v dětském věku může vést k riziku obezity v pozdějších letech. Úplně nejvhodnější je čistá voda, ale tu kojenci obvykle odmítají, proto když dítě nechce pít, můžete vodu ochutit kapkou ovocné nebo zeleninové šťávy. Přírodní šťávy jsou výborným zdrojem vitaminu C, obsahují důležité živiny z plodů (s výjimkou vlákniny) a pomáhají vstřebat železo z rostlinné stravy. Zajímavá příchuť kojence zaujme, ale protože obsahují šťávy vysoký obsah glukózy, fruktózy a sacharózy, dávky cukru v nápojích postupně snižujte. Pro kojence není vhodný černý a zelený čaj kvůli obsahu tříslovin, které brání vstřebání železa a minerálů. Nepodávejte ani jiné “dospělácké” bylinkové čaje, které by s ohledem na své zdravotní účinky mohly v malém dětském těle naopak zapříčinit nechtěnou reakci. Ve výjimečných případech při průjmech doporučí váš pediatr dětský černý čaj bez kofeinu. Jak naučit dítě pít je někdy skutečně věda, ale tajemství se může skrývat i v nevhodné lahvičce. Zkoušejte více druhů lahviček a saviček. “Emilka ještě v devíti měsících skoro vůbec nechtěla sama pít. Vyzkoušeli jsme různé značky lahviček, u všech se vztekala. Pak jsme se viděli s kamarádkou, která má 18měsíčního chlapečka. Emilka čapla chlapečkovu lahvičku s brčkem a okamžitě začala sama pít. Od té doby nekoukám na věková doporučení uvedená na lahvičkách,” píše o své zkušenosti maminka Bára.