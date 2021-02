Jediné stisknutí tlačítka stačí k přípravě lahodného cappuccina nebo latte macchiato

Nový espresovač Philips umožňuje připravit lahodnou kávu espreso na několik způsobů, například jako cappuccino a latte macchiato, stiskem jediného tlačítka. Zrna jsou pokaždé čerstvě namleta automatickým mlýnkem. Poté se napění mléko a automaticky je přidáno do kávy, takže už nemusíte kroužit nádobou pod tryskou na páru. A co víc – jedinečný zásobník na mléko lze na zařízení snadno nasazovat, můžete jej bez problémů uložit do ledničky a dokonce mýt v myčce nádobí. Stačí jeden stisk a za několik okamžiků si můžete vychutnávat své oblíbené varianty espresa.