Cappuccino jedním dotykem s vestavěnou karafou na mléko

Vychutnejte si skvělé krémové cappuccino o dokonalé teplotě nejjednodušším možným způsobem. Stačí nalít mléko do karafy, vložit do přístroje a zvolit požadovaný nápoj. Ať je to cappuccino nebo mléčná pěna, nápoj se bude podávat za pár sekund, plynule s ideální teplotou.