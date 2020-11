Až 5000 šálků* bez odstraňování vodního kamene díky filtru AquaClean

Naše nová a patentovaná inovace, vodní filtr AquaClean, se postará o to, abyste svůj plně automatický kávovar využili co nejlépe. Když filtr vyměníte ve chvíli, kdy si to přístroj vyžádá, nebudete z přístroje muset odstraňovat vodní kámen až do 5000 šálků a současně získáte výhodu dokonale čisté vody. Další výhodou je, že jakmile do svého kávovaru filtr AquaClean nainstalujete, upozornění na nutnost odstranění vodního kamene se automaticky deaktivuje.