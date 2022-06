Pres den si s Terkou hrajem, chodime ven nebo resime povinnosti a veci kolem domu. Snazim se furt neco delat, vymyslet, takze vetsinou chodim spat po pulnoci a rano jsem rada, ze jsem rada a vstavame s Terkou spolecne. Za 2 mesice jsou tu Vanoce, pomalu resime darky pro celou rodinu a troufam si rict, ze 70% mame nakoupeno 🙏 My s manzelem to nejak neprozivame. Koupime si, co zrovna potrebujeme 🏡 Jeden darek uz mame.Miluju kavu a tak nam v kuchyni pribyl novy pomocnik. Vybrat si kavovar neni zadna sranda, ale diky me zkusenosti jsem vedela, ze nechci zadny, kde by mi protekalo mleko hadickou. Meli jsme to v praci a to proste neslo poradne vymit, casem to zezloutlo a celkove to bylo spatne reseny a to byl kavovar treba za 40 tisic. Nechtela jsem vylozene samotny napenovac, ale aby se kavovar postaral o kompletni kapuco sam.Tento krasavec od @philipscz nam zapada svym designem a cernou barvou do celeho konceptu barevne ladenych spotrebicu. Je financne prijatelny a hlavne umi vybornou kavu z cerstve namletech zrn 🙏 Ja mam tedy nejradsi cappucino a na takove presso musim mit vylozene naladu. Co me u nej hodne bavi, je prave jeho mlecne reseni tzv. Latte Go, ktere se sklada jen ze 2 dilu a snadno se vycisti pod tekouci vodou nebo jednoduse vlozi do mycky. Nadobka na mleko se snadno "odklikne" a uskladni v lednici.Jake kave davate prednost Vy? A doporucili byste mi nejakou dobrou zrnkovou kavu? Ona totiz ne kazda je dobra 🤷 . . . . . #philips #igerscz #homeinspiration #hyggehome #modernhome #modernliving #whiteinterior #interior_and_living #interiorstyling #moderninterior #interior4you #interior123 #interior #interier #bydleni #whitehomestyle #kitchentable #kitchen #kuchyne #domov #ilovemyinterior #metime #breakfast #coffeetime #kavovar #kava #rano #dobrerano /BARTER ve spolupraci s Philips/