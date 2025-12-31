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Ukončeno
HD4690/00
1,5 l 2 400 W
Modře svítící základna
Hliník
Víko s pružinou
Modrý světelný kroužek osvětluje základnu konvice, propůjčuje jí ještě elegantnější vzhled a zajišťuje zřetelné označení zapnutí konvice.
Víko s pružinou a velkým otvorem pro snadné plnění a čištění. Také pomáhá předejít kontaktu s párou.
Ergonomická, pohodlná rukojeť pro jakoukoli ruku a snadné uchopení.
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