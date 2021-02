Věříme, že váš čtyřnohý kamarád vám přináší mnoho radosti. Vaše rozhodnutí pořídit si psího kamaráda nebo charismatickou kočičí slečnu bylo určitě jedno z těch nejlepších ve vašem životě.



Vše by bylo skvělé, nebýt těch všudypřítomných chlupů! “Chlupáč” za to nemůže a vy se na něj nemůžete zlobit, ale boj s chlupy je úmorný. Pro mnoho lidí je dokonce představa chlupů na podlaze, v koberci, na oblečení, v botách, nebo dokonce na sedačce a v posteli natolik děsivá, že to často bývá i důvodem, proč si mazlíčka raději vůbec nepořídit.