Som žienka domáca. Netajím sa tým, nehanbím sa za to. Bola som žienka domáca aj pred Macom, v našom spoločnom byte so Sindy. Mňa to baví. Baví ma mať vlastný priestor, zútulňovať ho, velebiť a tráviť v ňom mnoho času. A teraz, keď je náš byt po rekonštrukcii je to fakt splnený sen.🖤 Poriadok a čistota sú v našom domove kľúčové, ale nebudem sa tváriť, niekedy to vie byť náročné. Najviac sa mi osvedčilo upratovať preventívne (to mám od mamky), nemám rada veľké upratovania, ale naopak sa snažím udržovať poriadok na dennej báze. Pozrela som si pár videí na YT, ktoré mi ešte viac otvorili oči a uľahčili fungovanie. Jednou z rád bolo mať prostriedky na čistenie domova, ktoré používame radi a ktoré nie je ťažké používať.👍🏻 Jednou z takýchto veci je u nás doma bezdrôtový tyčový vysávač. Mali sme jeden niekoľko rokov, preto keď mi #philipscz ponúkol testovanie novinky SpeedPro Max Aqua, neváhala som. A som veľmi rada, že som do toho šla! 🙌🏻Táto mašina má totiž skvelý sací výkon a mnoho možností využitia, ktoré mi nesmierne uľahčujú upratovanie. A to nehovorím, aká som zaň vďačná teraz s bruškom. Pri rekonštrukcii sa prach dostane ozaj všade, takže ručný vysávač je moja predĺžená ruka. Kedykoľvek vidím nejakú smietku, hneď ju povysávam. Priestory môžem vysávačom prejsť hoc aj každý deň, je to raz dva, nemusím vyťahovať veľký vysávač (ktorého sa zbavujeme, lebo tento saje dostatočnou silou aj koberce), tento mám stále poruke. V neposlednom rade okrem vysávania aj vytiera podlahu. Žiadne ťažké vedro s vodou a mop, ktoré som osobne neznášala a tak som vytieranie podlahy vždy čo najviac odďaľovala. Za mňa maximálna spokojnosť, ako bonus zaberá minimum miesta a to sa nám v byte fakt hodí.👌🏻 Niekomu sa môže zdať, že má slabú výdrž batérie, iste, ak máte dom, tak to naraz nedáte, ale mne príde batéria tak akurát, na to preventívne upratovanie a keďže ukazuje, koľko % ešte zostáva, viete, kedy ho treba nabiť.🧠 #philipsspeedpromaxaqua