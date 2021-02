Pokud je část vašeho domova pokryta koberci, neobejdete se bez výkonného pomocníka do domácnosti. Existuje mnoho rad, jak vyčistit koberec (mokré i suché čištění koberců), ale bez výkonného vysavače to vždy půjde velmi těžko. Poradíme vám, na co se soustředit při jeho výběru.