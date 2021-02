Alergie na pyl

Pylová alergie umí opravdu potrápit. To, co organismus u zdravého člověka vnímá zcela normálně, způsobuje u alergického člověka nepřiměřené reakce imunitního systému. Tělo se pak chová stejně, jako by šlo o nebezpečnou infekci.

Onemocnění se nazývá “sezónní alergická rýma”, je to tedy alergie na jarní pyly, protože se projevuje pouze v období, kdy jsou rostliny v reprodukční fázi. Alergické reakce vyvolávají pylová zrna, která se šíří větrem. Jedná se o pylová zrna stromů, trav a plevelů. Častá je například alergie na pelyněk, břízu, dub a další.