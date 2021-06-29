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Ukončeno
Rychle, čerstvě a zábavně
Minimixér Philips pomáhá při přípravě zábavných receptů jako jsou ovocné šťávy, shaky, polévky, dipy, exotické koktejly nebo dekadentní dezerty... Během několika vteřin můžete z vynikajících čerstvých surovin vytvořit až 2 porce najednou. Vychutnejte si je!
250 W, 600 ml
V 600ml nádobě můžete pohodlně uchovávat dvě porce.
2 nádobky s víkem, dobré pro ukládání nebo přenášení.
Mixér je vybaven příslušenstvím společnosti Philips. Tento sekáček krájí zeleninu, jako například cibuli, bylinky, ořechy a maso, na jemné kousky.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
SergeiZ
29/06/2021
Україна
Блендер Philips
Когда ребёнку было 6 месяцев, купили данный блендер, готовить пюрешки, до сих пор!!! сыну 13,5 лет, а блендер работает практически КАЖДЫЙ день, он ткак настольный кухонный прибор: йогурты, смузи, измельчение орехов, овощные супы и т.п. При этом он всё ещё с заводскими деталями, ни разу не был в мастерских!!! Спасибо за качество и удобство Philips!
Výhody
удобство, эргономика, комплектация
Nevýhody
-
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR2870/60 Міні-блендер
Date of Use 2019-06-29
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR2870/60 Міні-блендер
Date of Use 2019-06-29