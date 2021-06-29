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  • Rychle, čerstvě a zábavně
  • Rychle, čerstvě a zábavně
  • Rychle, čerstvě a zábavně
  • Rychle, čerstvě a zábavně
  • Rychle, čerstvě a zábavně
  • Rychle, čerstvě a zábavně
  • Rychle, čerstvě a zábavně
  • Rychle, čerstvě a zábavně
  • Rychle, čerstvě a zábavně
  • Rychle, čerstvě a zábavně
  • Rychle, čerstvě a zábavně
  • Rychle, čerstvě a zábavně
  • Rychle, čerstvě a zábavně
  • Rychle, čerstvě a zábavně
  • Rychle, čerstvě a zábavně
  • Rychle, čerstvě a zábavně
  • Rychle, čerstvě a zábavně
  • Rychle, čerstvě a zábavně
  • Rychle, čerstvě a zábavně

Ukončeno

Minimixér

HR2870/60

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Rychle, čerstvě a zábavně

Minimixér Philips pomáhá při přípravě zábavných receptů jako jsou ovocné šťávy, shaky, polévky, dipy, exotické koktejly nebo dekadentní dezerty... Během několika vteřin můžete z vynikajících čerstvých surovin vytvořit až 2 porce najednou. Vychutnejte si je!

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Rychle, čerstvě a zábavně

  • 250 W, 600 ml

600ml nádoba

600ml nádoba

V 600ml nádobě můžete pohodlně uchovávat dvě porce.

2 nádobky s víkem

2 nádobky s víkem

2 nádobky s víkem, dobré pro ukládání nebo přenášení.

Sekáček pro krájení různých surovin

Sekáček pro krájení různých surovin

Mixér je vybaven příslušenstvím společnosti Philips. Tento sekáček krájí zeleninu, jako například cibuli, bylinky, ořechy a maso, na jemné kousky.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

29/06/2021

Україна

Україна

Блендер Philips

Когда ребёнку было 6 месяцев, купили данный блендер, готовить пюрешки, до сих пор!!! сыну 13,5 лет, а блендер работает практически КАЖДЫЙ день, он ткак настольный кухонный прибор: йогурты, смузи, измельчение орехов, овощные супы и т.п. При этом он всё ещё с заводскими деталями, ни разу не был в мастерских!!! Спасибо за качество и удобство Philips!

Výhody

удобство, эргономика, комплектация

Nevýhody

-

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR2870/60 Міні-блендер

Date of Use 2019-06-29

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR2870/60 Міні-блендер

Date of Use 2019-06-29

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu