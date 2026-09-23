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Ukončeno
HR2010/70
Vysoce výkonné a snadné mixování
Díky kombinaci motoru o příkonu 350 W, 1,5l nádoby a 5hvězdicovitého nože podává tento mixér dokonalé výsledky a mixování s ním je opravdu snadné.
350 W
1,5l skleněná nádoba
s mlýnkem
2 rychlosti a pulzní režim
Tato skleněná nádoba vysoké kvality řeší problém se škrábanci a nežádoucími pachy.
Snadné a účinné čištění díky možnosti odejmutí nože od nádoby.
Tento mixér Philips umožňuje nastavení mixování pomocí různých rychlostí a úhlů.
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