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  • Vysoce výkonné a snadné mixování
  • Vysoce výkonné a snadné mixování
  • Vysoce výkonné a snadné mixování
  • Vysoce výkonné a snadné mixování
  • Vysoce výkonné a snadné mixování
  • Vysoce výkonné a snadné mixování
  • Vysoce výkonné a snadné mixování
  • Vysoce výkonné a snadné mixování
  • Vysoce výkonné a snadné mixování
  • Vysoce výkonné a snadné mixování
  • Vysoce výkonné a snadné mixování
  • Vysoce výkonné a snadné mixování
  • Vysoce výkonné a snadné mixování
  • Vysoce výkonné a snadné mixování

Ukončeno

Daily CollectionMixér

HR2010/70

Vysoce výkonné a snadné mixování

Díky kombinaci motoru o příkonu 350 W, 1,5l nádoby a 5hvězdicovitého nože podává tento mixér dokonalé výsledky a mixování s ním je opravdu snadné.

Zobrazit všechny výhody

5hvězdicovitý nůž a motor o příkonu 350 W

Vysoce výkonné a snadné mixování

  • 350 W

  • 1,5l skleněná nádoba

  • s mlýnkem

  • 2 rychlosti a pulzní režim

Vysoce kvalitní skleněná nádoba

Vysoce kvalitní skleněná nádoba

Tato skleněná nádoba vysoké kvality řeší problém se škrábanci a nežádoucími pachy.

Odnímatelný nůž

Odnímatelný nůž

Snadné a účinné čištění díky možnosti odejmutí nože od nádoby.

Více rychlostí pro měkké i tvrdé přísady

Více rychlostí pro měkké i tvrdé přísady

Tento mixér Philips umožňuje nastavení mixování pomocí různých rychlostí a úhlů.

Technické specifikace

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu