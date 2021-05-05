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Ukončeno

Vysoušeč vlasů

HP8270/00

5

| (30) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Zdravější vysoušení s inovativním senzorem

Vysoušeč Philips ActiveCare je vybaven unikátní technologií TempPrecision™ Sensor, která snímá teplotu vlasů a dokáže automaticky snížit teplotu, jakmile jsou vlasy suché. Ve vlasech tak zůstává zdravá vlhkost.

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Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Vysoušení vlasů s péčí

Zdravější vysoušení s inovativním senzorem

  • 2300 W

  • Senzor TempPrecision

  • Ionizační péče

  • 6 nastavení rychlosti/teploty

100% ochrana před přesušenými vlasy s technologií TempPrecision

100% ochrana před přesušenými vlasy s technologií TempPrecision

Unikátní snímač TempPrecision™ Sensor snímá teplotu vlasů během vysoušení a dokáže automaticky snížit teplotu, jakmile jsou vlasy suché. Zdravá vlhkost zůstává ve vlasech, takže je zachováno zdraví vlasů a jejich plný lesk. Kontrolka LED na horní straně vysoušeče vždy svítí v případě, že je snímač zapnutý.

Zvýšená péče s ionizační technologií zajistí lesklé vlasy bez zacuchání

Zvýšená péče s ionizační technologií zajistí lesklé vlasy bez zacuchání

Ionizační péče umožňuje antistatické sušení. Nabité záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý, hladký účes bez zacuchání.

Zvýšená péče s keramickými prvky a infračerveným zahříváním s velkým dosahem

Zvýšená péče s keramickými prvky a infračerveným zahříváním s velkým dosahem

Keramický prvek vydává infračervené teplo velkého dosahu, které zajišťuje jemné zahřívání napomáhající ochraně vlasů a bránící přesoušení, aniž by došlo k narušení rychlosti a účinnosti.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

30

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Vysoušeč vlasů HP8270/00

Zkušenosti velice dobré,snadné zacházení i čistění.Mam ho asi 5 let a stále dobrá výkonnost.Doporučiji pro krátké i dlouhé vlasy

Výhody

Snadné ovládáni a dobře přenosný

Nevýhody

bez připomínek

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8270/00 Vysoušeč vlasů

Datum použití 2019-05-05

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8270/00 Vysoušeč vlasů

Datum použití 2019-05-05

28/04/2015

Polska

Polska

Suszarka PHILIPS HP 8270/00 to partner dla Twoich włosów

Produkt jest rewelacyjny. Polecam wszystkim Paniom, które myślą o zakupie dobrego sprzętu, a Panom jako super prezent dla swoich dam. Naprawdę warto. Przydatne funkcje, ergonomia i wygląd to nieliczne zalety tej suszarki.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8270/00 Suszarka do włosów

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8270/00 Suszarka do włosów

28/04/2015

Polska

Polska

Super produkt z wszystkimi potrzebnymi funkcjami.

Doskonały produkt. Ma wszystko co potrzebne do bezpiecznego suszenia włosów : czujnik temperatury, jonizator, kilka zakresów temperatury. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8270/00 Suszarka do włosów

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8270/00 Suszarka do włosów

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