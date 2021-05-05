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Ukončeno
Zdravější vysoušení s inovativním senzorem
Vysoušeč Philips ActiveCare je vybaven unikátní technologií TempPrecision™ Sensor, která snímá teplotu vlasů a dokáže automaticky snížit teplotu, jakmile jsou vlasy suché. Ve vlasech tak zůstává zdravá vlhkost.
Aqua SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
2300 W
Senzor TempPrecision
Ionizační péče
6 nastavení rychlosti/teploty
Unikátní snímač TempPrecision™ Sensor snímá teplotu vlasů během vysoušení a dokáže automaticky snížit teplotu, jakmile jsou vlasy suché. Zdravá vlhkost zůstává ve vlasech, takže je zachováno zdraví vlasů a jejich plný lesk. Kontrolka LED na horní straně vysoušeče vždy svítí v případě, že je snímač zapnutý.
Ionizační péče umožňuje antistatické sušení. Nabité záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý, hladký účes bez zacuchání.
Keramický prvek vydává infračervené teplo velkého dosahu, které zajišťuje jemné zahřívání napomáhající ochraně vlasů a bránící přesoušení, aniž by došlo k narušení rychlosti a účinnosti.
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5.0
z 5
30
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Jana K
05/05/2021
Česká republika
Vysoušeč vlasů HP8270/00
Zkušenosti velice dobré,snadné zacházení i čistění.Mam ho asi 5 let a stále dobrá výkonnost.Doporučiji pro krátké i dlouhé vlasy
Výhody
Snadné ovládáni a dobře přenosný
Nevýhody
bez připomínek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8270/00 Vysoušeč vlasů
Datum použití 2019-05-05
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8270/00 Vysoušeč vlasů
Datum použití 2019-05-05
robjan5973
28/04/2015
Polska
Suszarka PHILIPS HP 8270/00 to partner dla Twoich włosów
Produkt jest rewelacyjny. Polecam wszystkim Paniom, które myślą o zakupie dobrego sprzętu, a Panom jako super prezent dla swoich dam. Naprawdę warto. Przydatne funkcje, ergonomia i wygląd to nieliczne zalety tej suszarki.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8270/00 Suszarka do włosów
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8270/00 Suszarka do włosów
majanda
28/04/2015
Polska
Super produkt z wszystkimi potrzebnymi funkcjami.
Doskonały produkt. Ma wszystko co potrzebne do bezpiecznego suszenia włosów : czujnik temperatury, jonizator, kilka zakresów temperatury. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8270/00 Suszarka do włosów
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8270/00 Suszarka do włosów