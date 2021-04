7.

“Výsledky se pomalu dostavují. Nohy si holím obden. Předtím jsem si je holila každý den. Chloupky rostou pomaleji. Aspoň se mi to zdá. Na lýtkách mám takové malé lysinky :D Ani tam pod kůží nevidím tečky (chloupky), které pak vyrostou. Takže jsem nadšená a doufám, že to bude pokračovat dál a dál. V oblasti bikin je to stejné a chloupky jsou jemnější. Příště uvidíme co stehna a ruce.”