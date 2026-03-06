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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
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Prodloužená záruka +3 roky IPL
5 ručních nastavení intenzity
Se senzorem odstínu pokožky
Aplikace Lumea IPL
Kabelové připojení
Začněte s počáteční fází 4 ošetření pouze každé 2 týdny – to je polovina ošetření oproti jiným značkám. Poté každý měsíc provádějte drobné úpravy, abyste si zachovali výsledky.
Vyberte si z 5 nastavení intenzity, abyste si vychutnali pohodlí. Senzor odstínu pokožky zabraňuje ošetření oblastí pokožky, které jsou pro ošetření pomocí technologie IPL příliš tmavé.
Snadné použití díky mimořádně dlouhému kabelu, který zajistí snadnou manipulaci a bezproblémový přístup ke každé části těla.
Ocenění
4.5
z 5
1180
Recenze
91%
Doporučuje tento produkt
misaela
06/03/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Překvapivě funguje :)
Vlastně jsem docela překvapená, že to funguje, ale funguje. :) Jediné mínus je, že se tento model docela rychle přehřívá, takže je potřeba mezi záblesky déle čekat, což potom prodlužuje celkovou dobu ošetření. Jedna noha mi tak trvá něco mezi 15 - 20 minutami.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Depilátor IPL
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Depilátor IPL
Zuziik
19/09/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Co IPL slibuje to splnil
Dlouho jsem studovala které IPL přístroj si zakoupit a jestli to má vůbec smysl. Nakonec jsem zvolila ověřenou značku (mám od Philips epilátor) a dobře jsem udělala. Přístroj se dobře používá, výsledky se dostavují dle toho jak to výrobce deklaroval. Používám na chloupky v podpaží a na oblast bikin. Za cca 4 měsíce mám podpaží prakticky bez chloupků a oblast bikin se zredukovala o 80%. Žádné zarůstání, podráždění, svědění při růstu zbloudilých chloupků. Mohu jen a jen doporučit tuto epilační metodu i IPL Lumea.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňování chloupků
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 IPL epilátor na odstraňování chloupků
Happymisa
11/07/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Funguje to, jdete do toho!
Trpím zárůstáním chloupků. A ikdyž jsem si pravidelně dělala peeling, používala ostrou žiletku, zkoušela jsem všechny různé směry i nesměry jen aby ty chloupky nezarůstaly, stejnak zarůstaly. Mě to nedalo a co šlo, jsem rozškrábala. Dlouho jsem váhala zda si Lumeu pořídit, kvůli finanční investici. Koupila jsem si základní 7000 SC1994. Na rovinu říkám, že je to hlučnější mašinka, je to pracnější než když uděláte na noze pár tahů žiletkou, tím že tato varianta má jeden nástavec, musíte hledat ty správné úhly aby přístroj bliknul, ale je to jen o zvyku. Jsem silnější postavy, tak že se musí "oblikat" i větší plocha= zabere to víc času, pokud to chcete mít poctivě udělané. Nechci touhle recenzí zkazit chuť si pořídit tenhle zázrak. Jen chci sdílet realitu a pokud nevíte co už udělat se svýma rozdrbanýma nohama a kort teď v létě se nechcete holit každej druhý- třetí den, jen abyste měli hladké nohy, tak jděte do toho. Už po prvním použití jsem viděla rozdíl, chloupy nebyly tak silné, rostly mnohem pomaleji. I když mám za sebou interval 4x po 2 týdnech i nadále si každý druhý týden nohy, podpaždí i oblasti bikin problikávám. Jednou za 2 týdny lepší než každý druhý- třetí den. Je úžásný nepřemýšlet nad tím, jestli si můžu vzít kraťasy, protože nohy jsou teď vždy ready. Jsem ráda, že jsem zainvestovala do Lumei a funguje to. A do konce... po xx letech zase přemýšlím, že bych nosila kraťasy.
Výhody
funguje, v podstatě nemusím myslet na holení
Nevýhody
hlučnější, těžší, člověk si musí najít systém jak naklánět přístroj
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea 7000 Series SC1994/00 IPL epilátor na odstraňování chloupků
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea 7000 Series SC1994/00 IPL epilátor na odstraňování chloupků
Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024
Podloženo daty z klinické studie uživatelů Philips Lumea.
Měřeno na nohou, 67 % z 45 žen dosáhlo výsledku 85 % či více. Studie byla realizovaná společností Philips.