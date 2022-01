Krásná a hladká pokožka bez nežádoucích chloupků a podráždění je snem snad každé ženy. Bezbolestná epilace s dlouhodobým účinkem přitom již není výsadou pouze kosmetických salonů. A to díky epilátorům Philips Lumea, které zpřístupnily tuto metodu všem, v pohodlí a soukromí domova.

Přístroje Philips Lumea vyvíjel přes deset let tým vědců, designérů, dermatologů a inženýrů pod vedením Toma Nuijse. Jejich úkolem bylo navrhnout přístroj, který by svou efektivitou odpovídal profesionálním laserovým epilátorům, ale zároveň byl bezpečný a pohodlný pro domácí použití. Byť se to zpočátku zdálo jako nereálný cíl, sen se stal skutečností.

Tým vědců po prozkoumání možností přišel s myšlenkou snížit intenzitu světelných záblesků na bezpečnou úroveň a zjistil, že pro vysoký efekt laserové epilace stačí i tyto nižší a zcela bezpečné hodnoty. Díky tomu mohli designéři i významně zmenšit velikost přístroje a přizpůsobit tak jeho používání domácím podmínkám.

Epilace IPL funguje pomocí intenzivního pulzního světla (IPL – Intense Pulsed Light). Při použití přístroje s IPL technologií vzniká světelný záblesk, který tepelně zničí kořínek chloupku, a ten poté sám vypadne. Tento proces je zcela bezpečný a bezbolestný a nijak nezasahuje okolní tkáně. Epilátory Philips Lumea navíc speciálními filtry eliminují ty vlnové délky, které při ošetření nejsou potřebné, a jsou tak k pokožce velice šetrné.