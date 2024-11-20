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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
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HD9875/90
HD9955/00
HD9963/00
HD9916/00
HD9960/00
HD9956/00
Funkce QuickClean
Programy automatického vaření
Funkce pro přípravu pokrmů 22 v 1
Lze připojit k aplikaci HomeID
Dopřejte si chutné jídlo s až o 99 % nižším obsahem přidaného tuku.* Patentovaná technologie Rapid CombiAir s jedinečným hvězdicovitým tvarem využívá naše nejrychlejší dynamické dvojité proudění vzduchu, které obtéká a prochází pokrmem a zajišťuje rovnoměrnou přípravu s dokonalou strukturou uvnitř i zvenčí, pro širokou škálu chutných jídel za o 40 % kratší dobu**.
Nechte se provést celým procesem. Naše nové programy automatického vaření vás zbaví stresu z vaření, když spěcháte. Jednoduše zvolte ingredience a nechte fritézu Airfryer Combi udělat zbytek.
Vyberte, nastavte a relaxujte. Vyberte recept v aplikaci HomeID a odešlete jej do fritézy Airfryer. Sledujte průběh přípravy jídla z pohodlí svého gauče. Více než 10 000 chutných receptů přizpůsobených vaší fritéze Airfryer s jednoduchými pokyny krok za krokem.***
3.8
z 5
4
Recenze
BackToMyBody
20/11/2024
Česká republika
Rodinná fritéza
Jako nutriční terapeutka jsem z Philips Airfryer Combi XXL opravdu nadšená. Nabízí skvělou možnost, jak připravit zdravá jídla s minimem tuku, aniž by ztratila chuť nebo strukturu. Díky velké kapacitě je ideální pro rodiny, zaručí perfektně křupavý povrch a šťavnatý vnitřek. Oceňuji také rychlost přípravy a jednoduchou údržbu – většinu dílů stačí dát do myčky. Doporučuji každému, kdo hledá pohodlný a zdravější způsob vaření.
Výhody
velikost, aplikace HomeId s recepty, minimum tuku, rychlost přípravy, chutnost a křupavost
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l
StenliB
01/06/2024
България
Модерен, удобен и мултифункционален.
Изключително разумна инвестиция. Отлично качество на приготвената храна, спестява време и допълнителни усилия. Най-често използвания уред от цялото семейство.
Výhody
Удобен и практичен.
Nevýhody
Няма.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 7000 HD9875/90 Airfryer Combi 8,3 л, Connected
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 7000 HD9875/90 Airfryer Combi 8,3 л, Connected
Raduza007
21/11/2023
Česká republika
Super člen domácnosti až na absenci teploměru.
Naprosto ideální pro velkou rodinu. Pečené kuře je jak z grilu. Zatím jsem nenašla nic co by mi vadilo, co se přípravy jídla týká. Jediné co mne opravdu zklamalo, že balení neobsahuje teploměr. Proto jedna hvězda dolů. Nikde nebylo uvedeno, a kvůli teploměru jsem čekala, až bude tato fritéza dostupná, jinak bych si koupila jinou. Za cenu 10.500,- je opravdu smutné, že tam teploměr není. Dokupovala jsem rovnou grilovací podložku s jehlicemi na špízy (na podložce je super grilovaný sýr halloumi) a xxl nádobu se silikonovými muffiny.
Výhody
Velikost
Nevýhody
Teploměr není součástí balení :-(
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l
Vaření 1 kg čerstvých hranolků s 1 lžící oleje vs tradiční fritování ve 2 litrech oleje
Oproti fritézám Airfryer s technologií RapidAir.
Počet receptů se může v jednotlivých zemích lišit.
Kapacita 2 kg se vztahuje na mražené hranolky, kuře, zeleninu, pečeni apod. Kapacita 8,3 l se vztahuje na celkový objem nádoby.
Na základě interního laboratorního měření: vaření jednoho kuřete (nastavení AF 160 °C bez předehřívání) a filetu z lososa (nastavení AF 200 °C, bez předehřívání) v porovnání s použitím trouby třídy A.