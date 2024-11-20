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  • Nejlepší zážitek z vaření, pokaždé
  • Nejlepší zážitek z vaření, pokaždé
  • Nejlepší zážitek z vaření, pokaždé
  • Nejlepší zážitek z vaření, pokaždé
  • Nejlepší zážitek z vaření, pokaždé
  • Nejlepší zážitek z vaření, pokaždé
  • Nejlepší zážitek z vaření, pokaždé
  • Nejlepší zážitek z vaření, pokaždé
  • Nejlepší zážitek z vaření, pokaždé
  • Nejlepší zážitek z vaření, pokaždé
  • Nejlepší zážitek z vaření, pokaždé

7000 SeriesFritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l

HD9875/90

3.8
| (4) Recenze
Nejlepší zážitek z vaření, pokaždé
Vařte rychleji a chytřeji díky naší nejpokročilejší technologii Rapid CombiAir. Vařte stisknutím jediného tlačítka díky receptům uloženým v aplikaci HomeID a programům automatického vaření.
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Překvapivě snadné a s dokonalými výsledky.

Nejlepší zážitek z vaření, pokaždé

  • Funkce QuickClean

  • Programy automatického vaření

  • Funkce pro přípravu pokrmů 22 v 1

  • Lze připojit k aplikaci HomeID

Technologie Rapid CombiAir pro extra chuť a rozmanitost

Technologie Rapid CombiAir pro extra chuť a rozmanitost

Dopřejte si chutné jídlo s až o 99 % nižším obsahem přidaného tuku.* Patentovaná technologie Rapid CombiAir s jedinečným hvězdicovitým tvarem využívá naše nejrychlejší dynamické dvojité proudění vzduchu, které obtéká a prochází pokrmem a zajišťuje rovnoměrnou přípravu s dokonalou strukturou uvnitř i zvenčí, pro širokou škálu chutných jídel za o 40 % kratší dobu**.

Programy automatického vaření vám pomohou dosáhnout nejlepších výsledků

Programy automatického vaření vám pomohou dosáhnout nejlepších výsledků

Nechte se provést celým procesem. Naše nové programy automatického vaření vás zbaví stresu z vaření, když spěcháte. Jednoduše zvolte ingredience a nechte fritézu Airfryer Combi udělat zbytek.

HomeID si pamatuje vaše preference a inspiruje ke zdravým jídlům

HomeID si pamatuje vaše preference a inspiruje ke zdravým jídlům

Vyberte, nastavte a relaxujte. Vyberte recept v aplikaci HomeID a odešlete jej do fritézy Airfryer. Sledujte průběh přípravy jídla z pohodlí svého gauče. Více než 10 000 chutných receptů přizpůsobených vaší fritéze Airfryer s jednoduchými pokyny krok za krokem.***

Technické specifikace

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Recenze

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3.8

z 5

4

Recenze

3
2

20/11/2024

Česká republika

Česká republika

Rodinná fritéza

Jako nutriční terapeutka jsem z Philips Airfryer Combi XXL opravdu nadšená. Nabízí skvělou možnost, jak připravit zdravá jídla s minimem tuku, aniž by ztratila chuť nebo strukturu. Díky velké kapacitě je ideální pro rodiny, zaručí perfektně křupavý povrch a šťavnatý vnitřek. Oceňuji také rychlost přípravy a jednoduchou údržbu – většinu dílů stačí dát do myčky. Doporučuji každému, kdo hledá pohodlný a zdravější způsob vaření.

Výhody

velikost, aplikace HomeId s recepty, minimum tuku, rychlost přípravy, chutnost a křupavost

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l

01/06/2024

България

България

Модерен, удобен и мултифункционален.

Изключително разумна инвестиция. Отлично качество на приготвената храна, спестява време и допълнителни усилия. Най-често използвания уред от цялото семейство.

Výhody

Удобен и практичен.

Nevýhody

Няма.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 7000 HD9875/90 Airfryer Combi 8,3 л, Connected

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Серия 7000 HD9875/90 Airfryer Combi 8,3 л, Connected

21/11/2023

Česká republika

Česká republika

Super člen domácnosti až na absenci teploměru.

Naprosto ideální pro velkou rodinu. Pečené kuře je jak z grilu. Zatím jsem nenašla nic co by mi vadilo, co se přípravy jídla týká. Jediné co mne opravdu zklamalo, že balení neobsahuje teploměr. Proto jedna hvězda dolů. Nikde nebylo uvedeno, a kvůli teploměru jsem čekala, až bude tato fritéza dostupná, jinak bych si koupila jinou. Za cenu 10.500,- je opravdu smutné, že tam teploměr není. Dokupovala jsem rovnou grilovací podložku s jehlicemi na špízy (na podložce je super grilovaný sýr halloumi) a xxl nádobu se silikonovými muffiny.

Výhody

Velikost

Nevýhody

Teploměr není součástí balení :-(

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l

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Upozornění

  1. Vaření 1 kg čerstvých hranolků s 1 lžící oleje vs tradiční fritování ve 2 litrech oleje

  2. Oproti fritézám Airfryer s technologií RapidAir.

  3. Počet receptů se může v jednotlivých zemích lišit.

  4. Kapacita 2 kg se vztahuje na mražené hranolky, kuře, zeleninu, pečeni apod. Kapacita 8,3 l se vztahuje na celkový objem nádoby.

  5. Na základě interního laboratorního měření: vaření jednoho kuřete (nastavení AF 160 °C bez předehřívání) a filetu z lososa (nastavení AF 200 °C, bez předehřívání) v porovnání s použitím trouby třídy A.