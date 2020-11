Nastavitelné ovládání času a teploty

Integrovaný časovač umožňuje předvolit doby přípravy až do 30 minut. Funkce automatického vypnutí zahrnuje zvukový indikátor „připraveno“. Plně nastavitelné ovládání teploty umožňuje předvolit tu nejlepší teplotu vaření pro vaše jídlo až do 200 stupňů. Vychutnejte si křupavé, do zlatova připravené hranolky, svačinky, kuřata, maso a další pokrmy, všechny připravené při správné teplotě zajišťující ten nejlepší výsledek.