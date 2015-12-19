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Ukončeno

Pure Essentials CollectionTopinkovač

HD2686/30

4.9
| (9) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Cokoli chcete, přesně podle vašich představ
S topinkovačem Philips HD2686/30 s mimořádně dlouhými a širokými otvory připravíte topinky přesně podle svých představ. Osm digitálních nastavení tmavosti nabízí plnou kontrolu nad přípravou, a tak získáte topinku opečenou přesně podle vaší chuti.
Zobrazit všechny výhody

Topinkovač pro různé druhy topinek

Cokoli chcete, přesně podle vašich představ

  • 2 otvory

  • 3 funkce, elektronický

  • Bílá

  • Extra dlouhá drážka

Mimořádně široké a hluboké otvory pro každé pečivo

Mimořádně široké a hluboké otvory pro každé pečivo.

Rovnoměrné opékání silných i tenkých plátků pečiva

Rovnoměrné opékání silných i tenkých plátků pečiva

Rovnoměrné opékání silných i tenkých plátků pečiva.

Rozpékač pečiva pro rozpékání žemlí a croissantů

Rozpékač pečiva pro rozpékání žemlí a croissantů

Rozpékač pečiva pro rozpékání žemlí a croissantů.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

9

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

19/12/2015

Česká republika

Česká republika

rychlý topinkovač,volba opečení

tento topinkovač považuji svýmm výkonem za porsche mezi ostatními. Cenově přijatelný na to,jaký má výkon a i po dvou letech naprostá spokojenost. Designově je pěkný,snadný na ovládání,zvukově upozorní,že je hotovo doporučuji ráda

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pure Essentials Collection HD2686/30 Topinkovač

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pure Essentials Collection HD2686/30 Topinkovač

19/09/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

Ten product ma wiele doskonałych funkcji.

Polecam gorąco. Super produkt. Nie zawiedziesz sie

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster

07/11/2013

Polska

Polska

Inny niż pozostałe tostery-wart swojej ceny

Design i wielkość to jego zaleta.Dużo funkcji i możliwości

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster

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