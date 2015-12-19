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Ukončeno
2 otvory
3 funkce, elektronický
Bílá
Extra dlouhá drážka
Mimořádně široké a hluboké otvory pro každé pečivo.
Rovnoměrné opékání silných i tenkých plátků pečiva.
Rozpékač pečiva pro rozpékání žemlí a croissantů.
4.9
z 5
9
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
jananini
19/12/2015
Česká republika
rychlý topinkovač,volba opečení
tento topinkovač považuji svýmm výkonem za porsche mezi ostatními. Cenově přijatelný na to,jaký má výkon a i po dvou letech naprostá spokojenost. Designově je pěkný,snadný na ovládání,zvukově upozorní,že je hotovo doporučuji ráda
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pure Essentials Collection HD2686/30 Topinkovač
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pure Essentials Collection HD2686/30 Topinkovač
Radziecki
19/09/2015
Polska
Ověřený kupující
Ten product ma wiele doskonałych funkcji.
Polecam gorąco. Super produkt. Nie zawiedziesz sie
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster
Michał29
07/11/2013
Polska
Inny niż pozostałe tostery-wart swojej ceny
Design i wielkość to jego zaleta.Dużo funkcji i możliwości
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Pure Essentials Collection HD2686/32 Toaster