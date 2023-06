Nejspíš si vyčítáte, že jste nekoupili gauč v tmavší barvě, na které by skvrny od vylitých tekutin nebyly tolik vidět. Jakou nápravu nabízíme: Ano, dítě může tu a tam něco rozlít, ale s našimi dětskými hrnečky si nemusíte dělat starosti. Každý hrneček má ventil proti rozlití, který váš gauč ochrání, i kdyby bylo vaše dítě při pití opravdový nešika. Možná si také říkáte, jak je možné dostat se od kojenecké láhve až k hrnečku. Jakou nápravu nabízíme: Učit se nové dovednosti může být zpočátku opravdu náročné, proto jsme pro vaše děťátko celý proces rozdělili do čtyř jednoduchých kroků. Nejprve dítě naučte pít s držátky z láhve v sadě na učení pití z dětského hrnečku. Postupně pokračujte učením „dospěláckého“ pití hubičkou, brčkem a nakonec z hrnečku bez hubičky. Trošku by vás mohlo trápit, že se hrnečky budou ztrácet stejně rychle jako dětské ponožky. Jakou nápravu nabízíme: Pokud má něco v rukou vaše děťátko, kde co se tak nějak zapomene, ztratí nebo zahodí. My o tom víme a proto jsme u dětských hrníčků navrhli zvlněné okraje a držátka, aby se děťátku na cestách snadno nosily.



A možná si také říkáte, pane jo, děti potřebují opravdu hodně věcí.

Jakou nápravu nabízíme: Nový přírůstek do rodiny vám může, ehm, obohatit život. Jak byste tedy mohli žít jednodušší život a postarat se, aby vaše děťátko mělo vše potřebné? Dětské hrnečky Philips Avent jsou navrženy tak, aby se daly vzájemně nahrazovat. Horní díl tedy můžete použít na více láhví a hrnečků – a vždycky víčko rychle najít.



Takže, jste připraveni pomoci svému děťátku naučit se pít jako dospělák? Zvládnete to jako nic.