Hezky postupně





Aby se vaše dítě naučilo pít jako dospělák, bude si muset osvojit pokročilejší orálně-motorické dovednosti a koordinaci rukou a očí. A takhle to zvládnou, krůček po krůčku: 1. krok: naučit se pít s držátky

Začněte tím, že děťátko naučíte, jak se dětský hrneček drží. To si dítě může snadno osvojit ještě během krmení z láhve, když použijete náš hrneček na učení: dítě bude držet měkká, snadno uchopitelná držátka a přitom pít ze známého dudlíku. Nejlepší dětský hrneček: Hrneček na učení Pro koho je ideální: 6 měsíce +, sedí vzpřímeně s oporou 2. krok: naučit se pít z hubičky

Když začíná vaše dítě jíst tuhou stravu, můžete mu pomoci osvojit si novou dovednost: pití z hubičky. Hubička vyžaduje při nasávání tekutiny trochu větší šikovnost než dudlík. Podporuje také přechod od kojení k pití sáním, které typicky nastupuje kolem 6. měsíce. Na podporu těchto prvních doušků jsme vytvořili měkkou hubičku, která je pružná a netlačí do dásní. Když vaše děťátko začne více zapojovat zuby, můžete přejít na tuhou hubičku odolnou proti kousání. Nejlepší dětský hrneček: Hrneček s hubičkou Pro koho je ideální: 6 měsíců+, dokáže sedět ve vysoké židličce 3. krok: naučit se pít brčkem

Dále je na řadě naučit se pít brčkem – přirozeně se tak rozvíjí dovednost děťátka pít z hubičky. Pití brčkem pomáhá dítěti rozvíjet pokročilejší orálně-motorické dovednosti a je to „dospělácká“ dovednost, kterou může využít v životě. Nejlepší dětský hrneček: Hrneček s brčkem Pro koho je ideální: 9 měsíců+, leze 4. krok: naučit se pít přes okraj hrnečku

Nakonec přijde čas osvojit si „opravdové“ pití: přes okraj hrnečku, úplně jako dospělí. Nebojte se, nevzniká při tom takový nepořádek, jak byste si mohli myslet! Náš hrneček pro dospělé má ventil s ochranou proti vylití, který se aktivuje pouze tehdy, když dítě sevře rty proti okraji hrnečku. Nejlepší dětský hrneček: Hrneček pro dospělé Pro koho je ideální: 9 + měsíců, leze