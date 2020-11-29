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  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
  • Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití

Philips Avent -Měkká hubička s ochranou proti rozkousání

SCF802/01

4.3
| (43) Recenze | 88% Doporučuje tento produkt
Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití
Hrneček s hubičkou Philips Avent My Grippy je vybaven jedinečným ventilem, díky kterému neteče! Maminky potvrzují. Tvar hrnečku je ideální pro malé ručičky a jeho protiskluzová úprava pomůže batoleti nerušeně se učit samostatně pít.
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Hubička s ochranou proti rozkousání odolá rostoucím zoubkům

Ochrana proti vytékání, pro pití bez rozlití

  • Hrneček s hubičkou My Grippy

  • 300 ml

  • Od 9 měsíců

  • 1 ks v balení

Pokročilý ventil – pití bez rozlévání

Pokročilý ventil – pití bez rozlévání

Není nad správné dobrodružství. Jen se zeptejte svého dítěte. A když je na cestách, tento hrneček s ochranou proti vytékání se postará o bezproblémové pití. Jedinečný ventil zajistí, že tekutina teče pouze, když děťátko pije, nemusíte se tedy bát, že se něco vylije nebo že se hrneček převrátí. Nemusíte věřit jenom nám – 91 % maminek potvrzuje, že se z hrnečku nic nevylije.*

Měkká hubička s ochranou proti rozkousání pro rostoucí zoubky

Měkká hubička s ochranou proti rozkousání pro rostoucí zoubky

Když dojde na pohodlné a snadné pití, děti potřebují hubičku, která není jen jemná k dásním, ale která také prospěje vývoji zubů. Hrneček s hubičkou My Grippy splňuje obě podmínky díky měkké hubičce odolné proti rozkousání.

Přizpůsobené tvarování a protiskluzový povrch

Přizpůsobené tvarování a protiskluzový povrch

Vaše batole se rychle naučí s jistotou samo pít díky designu tohoto hrnečku pro snadné držení. Přizpůsobený tvar a protiskluzový povrch umožňují snadné držení malými ručičkami.

Technické specifikace

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Recenze

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4.3

z 5

43

Recenze

88%

Doporučuje tento produkt

29/11/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Ideální pro roční dítě

Lahvička je pro dítě snadno uchopitelná a nerozkousatelná savička doopravdy vydrží neustálé kousání.

Výhody

Savička odolná proti rozkousání

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt - SCF802/02 Měkká hubička s ochranou proti rozkousání

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt - SCF802/02 Měkká hubička s ochranou proti rozkousání

25/04/2025

România

România

Super

Suntem tare mulumiti de ea are rol bun pentru gingiile fetitei. Doar ca idee o imbunatatire pe viitor ar fi la capac (care este foarte atractiv pentru fetita noastra) sa ii puneti un cauciuc pe margine astfel incat sa fie mai potrivit pentru dentitie.

Výhody

Nu curge si ne place ca se adapteaza cu biberoanele avent

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt - SCF802/02 Cană cu tetină moale, rezistentă la muşcături

05/07/2023

Magyarország

Magyarország

Ověřený kupující

Tényleg nem folyik

Tényleg nem folyik, könnyen megfogható, kapható hozzá minden alkatrész.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt - SCF802/02 Puha, harapásálló csőrös pohár

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Nezávislé testy domácího použití ve Velké Británii, září 2013