Alergeny v domácnosti – Roztoči

Věříme, že vždy existuje nějaký způsob, jak vylepšit život. Proto jsme se rozhodli vytvářet komplexní řešení, která pomohou zlepšovat kvalitu vzduchu v domácnosti, zejména, pokud jde o alergeny. V tomto článku se zaměříme na roztoče a na to, jak se jich s pomocí čističky vzduchu Philips můžete zbavit.

Co jsou tedy přesně roztoči?

Imunitní systém vás chrání před napadením zvenčí, například před bakteriemi, plísněmi a viry, které mohou způsobovat infekce. V případě alergiků však platí, že si imunitní systém splete látku, která je běžně pro většinu lidí neškodná, za něco nebezpečného – a napadne ji. Jednou z těchto látek jsou výkaly roztočů.

Podívejme se na to podrobněji

Alergeny můžeme rozdělit na venkovní a vnitřní alergeny. Roztoč – nebo přesněji bílkoviny ve výkalech, které produkuje – je nejčastějším příkladem vnitřního alergenu. Roztoč měří pouhou čtvrtinu až třetinu milimetru. Jsou příliš malí na to, aby byli viditelní pouhým okem, pod mikroskopem však připomínají bílé brouky. Mají osm nohou, nejedná se tedy o hmyz, ale o členovce bližší pavoukům. Roztoče najdeme v matracích, kobercích, polštářích, lůžkovinách nebo čalouněném nábytku – to vše jim slouží jako hnízda. Pak produkují alergeny, které se mohou přenášet vzduchem, pokud se rozvíří pohybem, včetně lidské činnosti (jako je úklid, chůze nebo stlaní), nebo prouděním vzduchu.[1]

Kdy se objevují?

Alergeny roztočů nacházíme celoročně, častější jsou však v létě, když je vysoká vlhkost.

Jak se mohu roztočům vyhnout?

Roztočům se daří při teplotách 20–25 stupňů Celsia. Mají také rádi hladiny vlhkosti 70–80 procent, ve většině případů je tedy nejlepší udržovat v domácnosti vlhkost na úrovni 40–50 procent pomocí odvlhčovače nebo klimatizace.[3]

Protože roztoči se nejčastěji nacházejí v ložnici, zde je několik tipů, jak je udržet na uzdě:

Pravidelně vysávejte matrace vysavačem s vysokou filtrací, např. vysavačem s filtrem HEPA

Používejte na matracích, přikrývkách a polštářích bariéry proti alergenům (označují se také jako chrániče), které vám pomohou chránit se proti roztočům.

Lůžkoviny perte na 60 0 C, aby se snížilo množství roztočů a úrovně alergenů z roztočů.

Dávejte přednost kobercům, které lze prát, dřevěným podlahám a žaluziím před závěsy.

Dekorace, knihy a časopisy, na které se práší, přesuňte do jiné místnosti.

Nenechávejte děti náchylné k alergickým reakcím spát na spodním patře postele, kde na ně mohou padat alergeny[2][3].

Čističky vzduchu Philips mají zabudovanou pokročilou vícevrstvou filtraci, která dokáže odstranit 99,97 % alergenů přenášených vzduchem, jako jsou roztoči. Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak si se svou rodinou vychutnat čistý a zdravější vzduch, stačí použít tento odkaz .

Jen do toho: zdravější vzduch s Philips, už dnes.

[1] www.aafa.org/dust-mite-allergy

[2] www.allergyuk.org/assets/000/001/243/House_Dust_Mite_original.pdf

[3] Portnoy J et al. Joint Taskforce on Practice Parameters; Practice Parameter Workgroup. Environmental assessment and exposure control of dust mites: a practice parameter. Ann Allergy Asthma Immunol. 2013.