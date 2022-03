Nezávislá studie z Goetheho univerzity v německém Frankfurtu ukázala, že používání přenosných čističek vzduchu Philips může pomoci se snižováním hladin aerosolů v hustě zalidněných a nedostatečně větraných oblastech.

Joachim Curtius, profesor experimentálního atmosférického výzkumu, spolu se svým týmem testoval během období jednoho týdne čtyři čističky vzduchu Philips AC2887 v učebně s 27 studenty a jejich učiteli. Čističky vzduchu Philips obsahují předfiltr na hrubé prachové částice a chomáče a také filtr Philips NanoProtect HEPA a filtr s aktivním uhlíkem. Kromě číselné koncentrace aerosolu měřili výzkumní pracovníci také objem jemných prachových částic a koncentraci CO 2 a analyzovali hladiny hluku, který přístroj vydával.

Výsledek? Půl hodiny po zapnutí odstranily čističky vzduchu 90 % aerosolů ze vzduchu[1].

Na základě výsledků experimentu výzkumní pracovníci prohlašují, že "čističky vzduchu jsou významným doplňkovým preventivním opatřením, zejména v případech, kdy nejsou namontovány žádné pevné větrací systémy a když nelze otvírat okna".

WHO doporučuje prostřednictvím větracích opatření osvěžovat atmosféru v interiérech nejméně šestkrát za hodinu venkovním vzduchem nebo řádně filtrovaným cirkulovaným vzduchem. Když to z důvodu nedostatečných větracích systémů není možné nebo když je přirozené větrání omezené kvůli chladném období nebo silně znečištěného venkovního vzduchu, navrhuje WHO jako doplňkové ochranné opatření proti virovým aerosolům používat čističky vzduchu. Publikace sdílená asociací REHVA (asociace výrobců vytápění, klimatizací a ventilací) také uvádí, že řádné větrání vnitřního prostředí je způsobem, jak snížit riziko infekce koronavirem SARS-CoV-2.

Větrání a další podpůrná opatření čištění vzduchu však sama o sobě nestačí k tomu, aby vás před vystavením koronaviru COVID-19 ochránila. Pokud se ale využívá v kombinaci s dalšími osvědčenými postupy (jako je dodržování bezpečného odstupu, časté mytí rukou a dezinfekce povrchů), mohou se stát součástí plánu na ochranu vás a vaší rodiny.

[1] Testování mobilních čističek vzduchu ve školní učebně: snížení rizika přenosu SARS-CoV-2 vzduchem Krátká verze | Plná verze