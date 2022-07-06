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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Inteligentní automatická pára
Garance žehlení bez spálení*
Odnímatelná nádržka na vodu 1,8 l
Ultralehká žehlička
Díky technologii OptimalTEMP dosáhnete skvělých výsledků s jedním ideálním nastavením teploty. Zaručujeme, že tato žehlička nikdy nezpůsobí spálení žádné žehlitelné tkaniny, pokud ji necháte bez dozoru. Můžete ji bez obav nechat ležet na oblečení nebo na žehlicím prkně.
Silný, trvalý výstup páry umožňuje účinné odstraňování i u těch nejodolnějších záhybů na těch nejsilnějších tkaninách.
Žehlete vše od hedvábí po džíny bez úpravy teploty a s garancí nespálení látky. Díky technologií OptimalTEMP není nutné nic nastavovat. Prádlo už nemusíte předem třídit nebo čekat na zahřátí a ochlazení žehličky. Jste připraveni kdykoli a na jakoukoli látku.
Ocenění
4.7
z 5
42
Recenze
93%
Doporučuje tento produkt
Anonymní 22
06/07/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Naprostá spokojenost
Naprostá spokojenost, žádné nastavování, hlídání žehličky naprkně, jediné co u této chybí kontrola odkapávání vody, jinak veliká spokojenost.
Výhody
Nemusím nic hlídat
Nevýhody
Občaa kape voda
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 7000 Series PSG7140/70 Parní generátor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 7000 Series PSG7140/70 Parní generátor
Čumáček
10/05/2022
Česká republika
Žehlení bez spálení
Není třeba třídít prádlo podle druhů - nic se nespálí. Velmi lehké žehlení, velká nádržka na vodu.
Nevýhody
Vyšší cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 Parní generátor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 Parní generátor
Sheherezade
04/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Parní generátor
Parní generátor je velice lehký, krásně se s ním žehlí, skvěle napařuje a nádobka na vodu je naprosto dostačující na dlouhé žehlení. Velice doporučuji.
Výhody
lehký, výkonný, dostatečně dlouhá šňůra, velká nádoba na vodu, skvěle napařuje.
Nevýhody
uměla bych si představit hezčí design
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 Parní generátor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 Parní generátor
Bezpečný pro všechny tkaniny
až 30% snížení spotřeby energie na základě normy IEC 603311, NORMÁLNÍ režim ve srovnání s režimem MAX