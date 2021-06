„Oholení“ žmolků klasickým jednorázovým holícím strojkem bývá častou metodou odžmolkování. Oblečení maximálně napnete, žiletku namočíte ve vodě a opatrně s ní přejíždíte po látce.

Holítko by mělo být již použité, protože nová žiletka je příliš ostrá a udělala by vám do látky díry. Samozřejmě je proto nutné dbát na perfektní čistotu holítka!