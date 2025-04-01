Termíny pro vyhledávání
HX7400/02
Pokročilá péče o citlivé zuby a dásně
Důkladné čištění může být stále šetrné k citlivým zubům a dásním a odstranit 10x více plaku*. Využívá naši technologii Sonicare nové generace pro účinné, ale šetrné čištění, a to i na obtížně dostupných místech.Zobrazit všechny výhody
Sonický kartáček nové generace
I důkladné čištění může být k citlivým zubům a dásním jemné. Tato citlivá hlavice kartáčku S2 Sensitive představuje jedinečné provedení s dlouhými, tenkými a mimořádně měkkými vlákny, díky kterým je každý pohyb kartáčku jemný. Díky více než 3000 hustě osazených vláken vám pomůže odstranit 10x víc plaku než ruční zubní kartáček.
Tento elektrický zubní kartáček využívá naši technologie Sonicare nové generace, která zajišťuje naše nejspolehlivější a nejkonzistentnější čištění, abyste pokaždé dosáhli skvělých výsledků. Motor automaticky upravuje výkon, takže když se dostanete na špatně dostupná místa, nedojde k žádnému poklesu. Užijte si jemné, ale výkonné čištění zubů a dásní s 62 000 pohyby vláken za minutu. Dynamická vlna Sonicare podporuje účinnost vláken tím, že vhání tekutinu hluboko do mezizubních prostor a podél linie dásní.
Elektrický zubní kartáček Sonicare má ve své základně světelný kroužek, který vás jemně upozorní, pokud příliš tlačíte. Jakmile se rozsvítí, jednoduše zmírněte intenzitu čištění a vaše dásně zůstanou chráněné.
Vylepšete své čištění pomocí 6 režimů čištění. Chcete vyšší intenzitu čištění, nebo specifické zaměření? Není problém. Vyberte si mezi režimem Clean a Sensitive a zvolte jedno ze tří nastavení intenzity.
Naše cestovní pouzdro vám umožní vzít si své zařízení na cesty. Je dost pevné, aby byl váš kartáček Sonicare v bezpečí, a zároveň kompaktní, aby se vešlo do každé tašky, takže je dokonalým společníkem na cesty.
Doveďte své čištění k dokonalosti pomocí časovačů Sonicare. Každých 20 sekund vás funkce BrushPacer vyzve, abyste začali čistit novou oblast. Po 2 minutách vás funkce SmartTimer upozorní, že je čištění hotovo.
Věděli jste, že kartáčkové hlavice po třech měsících ztrácí na účinnosti? Zubní specialisté doporučují hlavici kartáčku pravidelně měnit, a proto jsou zubní kartáčky Philips Sonicare vybaveny funkcí připomenutí výměny kartáčkové hlavice. Ta sleduje, jak často a jak silně si zuby čistíte, a jakmile nastane čas na výměnu hlavice kartáčku, upozorní vás.
Zažijte až 21 dní pravidelného čištění zubů po jediném nabití. Přináší novou úroveň pohodlí do vašeho každodenního čištění.
