Pro mléčné zoubky je několik druhů hlavic. Ti nejmenší od 3 let by měli používat hlavici Sonicare for Kids Mini . Pro starší děti od 7 let je ideální hlavice Sonicare for Kids už v běžné velikosti bez přívlastku mini. Těm úplně nejstarším dětem pak poslouží také Optimal Gum Care midi , což je střední velikostí této hlavice.