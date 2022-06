Od chvíle, kdy se miminku vyklube první zoubek, až do tří let by měli čistit zoubky výhradně jen rodiče pomocí vhodného manuálního kartáčku (pro ty úplně nejmenší je vhodný speciální silikonový návlek na prst s jemnými silikonovými vlákny). Od tří let pak můžete začít s nácvikem ústní hygieny, i když pár let budete zoubky čistit především vy. Vašemu děťátku ale už můžete zpestřit a zefektivnit péči o zoubky krásným elektrickým kartáčkem, na který bude patřičně pyšné, a při společném čištění si užijete ještě více zábavy.

Skvělou vychytávkou jsou kartáčky, které pomocí technologie Bluetooth spolupracují s aplikací nainstalovanou do chytrého telefonu či tabletu. Ta zábavnou formou pomáhá dětem čistit zoubky déle a lépe. Takovým šikovným pomocníkem pro péči o zoubky je například sonický elektrický zubní kartáček pro děti HX6352/42 od značky Philips, který pomocí zábavné aplikace přispívá k dobrým hygienickým návykům dětí. 98 % dotazovaných rodičů udává, že je jednodušší přimět děti čistit si zuby. Není divu. Kdo by rád přišel o zábavu?