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Philips Sonicare For KidsSonický kartáček pro děti od 3 let s herní aplikací

HX6352/42

HX6350

4.8

| (1493) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt

Čištění zubů jako hra

Co kdyby se stalo čištění zubů pohodovým rituálem bez boje a křiku? S tímhle kartáčkem a zábavnou hrou v telefonu je to dost možné. Zlepšení atmosféry hlásí 98 % dotazovaných rodin, kde kartáček vyzkoušeli. Při každém čištění navíc odstraníte až o 75 % více plaku než s dětským manuálním kartáčkem, takže vás začne chválit i zubař.

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Prodloužená záruka +1 rok

Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníky nejdoporučovanější značka sonických kartáčků na světě1

Vzrušující začátek zdravých návyků po celý život

Čištění zubů jako hra

  • Technologie Bluetooth®

  • Interaktivní aplikace

  • 2 kartáčkové hlavice

  • 2 režimy

98 % dotazovaných říká, že je jednodušší přimět děti čistit si zuby déle a lépe*

98 % dotazovaných říká, že je jednodušší přimět děti čistit si zuby déle a lépe*

Se zubním kartáčkem a aplikací Philips Sonicare For Kids se mohou děti naučit, jak si samy správně čistit zuby. Aplikace se synchronizuje se sonickým zubním kartáčkem dítěte prostřednictvím Bluetooth, ukazuje techniky správného čištění a umožňuje sledovat výkon. Děti vidí, jak dobře si zuby čistí, a za dobře odvedenou práci získávají zajímavé odměny. 98 % z dotazovaných rodičů, kteří tento vzdělávací a účinný systém využívají, říká, že je snazší přimět děti k delšímu a lepšímu čištění. Je to zábavný způsob, jak dětem pomoci vybudovat zdravé návyky péče o zuby, které jim vydrží na celý život.

Sledujte dobu čištění, i když aplikaci nepoužíváte

Sledujte dobu čištění, i když aplikaci nepoužíváte

Sledujte dobu čištění, i když aplikaci nepoužíváte

Díky interaktivní aplikaci se děti nadchnou pro čištění

Díky interaktivní aplikaci se děti nadchnou pro čištění

Interaktivní zábava a technologie Philips Sonicare

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

1493

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

03/09/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

aplikace je skvělá

Líbí se mi aplikace a hlavně mojím dětem a to je pro mne zásadní a chtějí si čistit zuby.

Výhody

je to kvalitní

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6352/42 Sonický kartáček pro děti od 3 let s herní aplikací

Datum použití 2026-08-25

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6352/42 Sonický kartáček pro děti od 3 let s herní aplikací

Datum použití 2026-08-25

03/09/2026

Česká republika

Česká republika

Zaměstnanec společnosti Philips

Ověřený kupující

baví děti

Líbí se mi a pro děti je ideální a baví je to a to je pro mne nejlepší aplikace je k tomu skvělá.

Výhody

baví děti a je to rychlejší čištění než běžný

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6322/12 Sonický elektrický zubní kartáček

Datum použití 2026-08-25

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6322/12 Sonický elektrický zubní kartáček

Datum použití 2026-08-25

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Spokojenost

Děti jsou s kartáčky spokojené. Náhradní kartáčky jsou drahé

Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6352/42 Sonický kartáček pro děti od 3 let s herní aplikací

Datum použití 2026-07-23

Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6352/42 Sonický kartáček pro děti od 3 let s herní aplikací

Datum použití 2026-07-23

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Upozornění

  1. Studie 

  1. dotázaných rodičů v porovnání s použitím samotného zubního kartáčku

  2. než manuální kartáček

  3. založeno na dvou periodách dvouminutového čištění denně

  4. průzkum mezi americkými profesionály v zubním lékařství s dětmi ve věku 4-10 let