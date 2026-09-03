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HX6352/42
HX6350
Čištění zubů jako hra
Co kdyby se stalo čištění zubů pohodovým rituálem bez boje a křiku? S tímhle kartáčkem a zábavnou hrou v telefonu je to dost možné. Zlepšení atmosféry hlásí 98 % dotazovaných rodin, kde kartáček vyzkoušeli. Při každém čištění navíc odstraníte až o 75 % více plaku než s dětským manuálním kartáčkem, takže vás začne chválit i zubař.
Získejte až 4000 Kč zpět z nákupu
Prodloužená záruka +1 rok
Technologie Bluetooth®
Interaktivní aplikace
2 kartáčkové hlavice
2 režimy
Se zubním kartáčkem a aplikací Philips Sonicare For Kids se mohou děti naučit, jak si samy správně čistit zuby. Aplikace se synchronizuje se sonickým zubním kartáčkem dítěte prostřednictvím Bluetooth, ukazuje techniky správného čištění a umožňuje sledovat výkon. Děti vidí, jak dobře si zuby čistí, a za dobře odvedenou práci získávají zajímavé odměny. 98 % z dotazovaných rodičů, kteří tento vzdělávací a účinný systém využívají, říká, že je snazší přimět děti k delšímu a lepšímu čištění. Je to zábavný způsob, jak dětem pomoci vybudovat zdravé návyky péče o zuby, které jim vydrží na celý život.
Sledujte dobu čištění, i když aplikaci nepoužíváte
Interaktivní zábava a technologie Philips Sonicare
4.8
z 5
1493
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
bzutka
03/09/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
aplikace je skvělá
Líbí se mi aplikace a hlavně mojím dětem a to je pro mne zásadní a chtějí si čistit zuby.
Výhody
je to kvalitní
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6352/42 Sonický kartáček pro děti od 3 let s herní aplikací
Datum použití 2026-08-25
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6352/42 Sonický kartáček pro děti od 3 let s herní aplikací
Datum použití 2026-08-25
bzutka
03/09/2026
Česká republika
Součást promoakce
Zaměstnanec společnosti Philips
Ověřený kupující
baví děti
Líbí se mi a pro děti je ideální a baví je to a to je pro mne nejlepší aplikace je k tomu skvělá.
Výhody
baví děti a je to rychlejší čištění než běžný
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6322/12 Sonický elektrický zubní kartáček
Datum použití 2026-08-25
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6322/12 Sonický elektrický zubní kartáček
Datum použití 2026-08-25
ManfredKokot
08/08/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Spokojenost
Děti jsou s kartáčky spokojené. Náhradní kartáčky jsou drahé
Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6352/42 Sonický kartáček pro děti od 3 let s herní aplikací
Datum použití 2026-07-23
Tato recenze byla vytvořena pro produkt For Kids HX6352/42 Sonický kartáček pro děti od 3 let s herní aplikací
Datum použití 2026-07-23
Studie
dotázaných rodičů v porovnání s použitím samotného zubního kartáčku
než manuální kartáček
založeno na dvou periodách dvouminutového čištění denně
průzkum mezi americkými profesionály v zubním lékařství s dětmi ve věku 4-10 let