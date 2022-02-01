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Nabíjení zubních kartáčků Sonicare
Tato nabíjecí základna je kompatibilní s většinou elektrických zubních kartáčků Philips Sonicare a zařízeními AirFloss.
HX680A
HX6807/51
HX642A
HX6483/52
HX642A
HX6481/50
HX6481/60
HX6350
HX6352/42
HX6322/12
HX6352/11
HX680J
HX6806/03
HX680A
HX6807/35
HX683B
HX6830/53
Bílá
Evropské země
Délka napájecího kabelu: 95 cm
2 kolíky
Občas je třeba některou část výrobku vyměnit, to ovšem nebylo nikdy tak snadné jako nyní s náhradními díly společnosti Philips pro spotřebitele. To vše s garantovanou kvalitou Philips.
Studie