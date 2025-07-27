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HX6483/52
HX642A
Zabudovaný tlakový senzor
2 režimy čištění
1 x funkce BrushSync
Hlavice C3 Premium Plaque Defense zajišťuje unikátní, důkladné čištění. Jemná flexibilní vlákna na stranách hlavice se přizpůsobí tvaru každého zubu, a zajišťují tak 4x větší kontakt s povrchem** a odstranění až 10x více plaku z obtížně dostupných oblastí*.
Pacienti si nemusí všimnout, že na zuby při čištění příliš tlačí, ale jejich kartáček ano. Pokud pacienti na dásně vyvíjejí příliš velký tlak, kartáček začne vydávat pulzující zvuk jako připomínku, že mají tlak zmírnit.
Ať už se chcete zaměřit na odstranění plaku nebo na zdraví svých dásní, tento kartáček má režimy přesně pro vás: Režim Clean se stará o vynikající čištění, zatímco režim Gum Care prodlouží čištění o jednu minutu při nižším výkonu pro jemnou masáž dásní.
Porozumět recenzím produktů
4.2
z 5
5
Recenze
80%
Doporučuje tento produkt
JanaZ
27/07/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Spokojenost
Čistí skutečně důkladně a přitom šetrně, mezi mým původním elektrickým kartáčkem a tímto je opravdu značný. Zakoupila jsem kartáček se třemi rozdílnými hlavicemi, ale v návodu bohužel není ani zmínka, jak nejlépe kterou hlavici použít.
Výhody
Čistí důkladně a přitom šetrně, není hlučný
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček
Svatek
13/02/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
V této cenové hladině je i skvělý časovač.
Skvělý poměr cena/užitná hodnota, bezva bezkontaktní nabíjení.
Výhody
Viz výše
Nevýhody
Zpočátku musí být opatrnější klienti kteří mají citlivější dásně
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček
moordavid
10/10/2022
Magyarország
Součást promoakce
Ověřený kupující
Praktikus és egyszerű használat
Sallangmentes. vagyis pont annyi funkciót kínál amennyi szükséges a rendszeres fogápoláshoz. Egyszerű használat, egyértelmű kezelés nem mellesleg üzemidő bajnok.
Výhody
A két fajta mód, a túl erős nyomásra figyelmeztetés, a brushync ami figyelmeztet a fej csere esedékességére, üzemidő.
Nevýhody
A brushync kompatibilis kefefejek magas ára.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe
Chtěl(a) bych dostávat propagační sdělení – na základě mých preferencí a ch
Studie
Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček
ve srovnání s DiamondClean