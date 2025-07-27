VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Čistější zuby. Šetrné čištění.
  • Čistější zuby. Šetrné čištění.
  • Čistější zuby. Šetrné čištění.
  • Čistější zuby. Šetrné čištění.
  • Čistější zuby. Šetrné čištění.
  • Čistější zuby. Šetrné čištění.
  • Čistější zuby. Šetrné čištění.
  • Čistější zuby. Šetrné čištění.

Philips Sonicare ProtectiveClean 4700Sonický elektrický zubní kartáček

HX6483/52

HX642A

4.2
| (5) Recenze | 80% Doporučuje tento produkt
Čistější zuby. Šetrné čištění.
Díky našemu tlakovému senzoru poznáte rozdíl šetrného čištění a zároveň se zbavíte až 10x více plaku, než při používání manuálního kartáčku
Zobrazit všechny výhody
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation [master-dcc2cb6d120c4b58b968b28400b191a1] [com-mig]

Odborníky nejdoporučovanější elektrický kartáček v ČR1

Odstraňuje až 10x více zubního plaku než manuální kartáček

Čistější zuby. Šetrné čištění.

  • Zabudovaný tlakový senzor

  • 2 režimy čištění

  • 1 x funkce BrushSync

Zvýšený kontakt s povrchem pro odstranění zubního plaku

Zvýšený kontakt s povrchem pro odstranění zubního plaku

Hlavice C3 Premium Plaque Defense zajišťuje unikátní, důkladné čištění. Jemná flexibilní vlákna na stranách hlavice se přizpůsobí tvaru každého zubu, a zajišťují tak 4x větší kontakt s povrchem** a odstranění až 10x více plaku z obtížně dostupných oblastí*.

Jemné upozornění, že máte zmírnit

Jemné upozornění, že máte zmírnit

Pacienti si nemusí všimnout, že na zuby při čištění příliš tlačí, ale jejich kartáček ano. Pokud pacienti na dásně vyvíjejí příliš velký tlak, kartáček začne vydávat pulzující zvuk jako připomínku, že mají tlak zmírnit.

Režimy Clean a Gum Care

Režimy Clean a Gum Care

Ať už se chcete zaměřit na odstranění plaku nebo na zdraví svých dásní, tento kartáček má režimy přesně pro vás: Režim Clean se stará o vynikající čištění, zatímco režim Gum Care prodlouží čištění o jednu minutu při nižším výkonu pro jemnou masáž dásní.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Porozumět recenzím produktů

4.2

z 5

5

Recenze

80%

Doporučuje tento produkt

5
4
3
2
1

JanaZ

27/07/2025

Česká republika

Součást promoakce

Ověřený kupující

Spokojenost

Čistí skutečně důkladně a přitom šetrně, mezi mým původním elektrickým kartáčkem a tímto je opravdu značný. Zakoupila jsem kartáček se třemi rozdílnými hlavicemi, ale v návodu bohužel není ani zmínka, jak nejlépe kterou hlavici použít.

Výhody

Čistí důkladně a přitom šetrně, není hlučný

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Sonický elektrický zubní kartáček

Svatek

13/02/2024

Česká republika

Součást promoakce

Ověřený kupující

V této cenové hladině je i skvělý časovač.

Skvělý poměr cena/užitná hodnota, bezva bezkontaktní nabíjení.

Výhody

Viz výše

Nevýhody

Zpočátku musí být opatrnější klienti kteří mají citlivější dásně

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ExpertClean 4700 HX6483/53 Sonický elektrický zubní kartáček

moordavid

10/10/2022

Magyarország

Součást promoakce

Ověřený kupující

Praktikus és egyszerű használat

Sallangmentes. vagyis pont annyi funkciót kínál amennyi szükséges a rendszeres fogápoláshoz. Egyszerű használat, egyértelmű kezelés nem mellesleg üzemidő bajnok.

Výhody

A két fajta mód, a túl erős nyomásra figyelmeztetés, a brushync ami figyelmeztet a fej csere esedékességére, üzemidő.

Nevýhody

A brushync kompatibilis kefefejek magas ára.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProtectiveClean 4700 HX6483/52 Szónikus elektromos fogkefe

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

Chtěl(a) bych dostávat propagační sdělení – na základě mých preferencí a ch

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Studie 

  1. Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček

  2. ve srovnání s DiamondClean