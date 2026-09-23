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04
d
Dny
23
h
Hodiny
55
m
Minuty
03
s
Sekundy
CP2149/02
Kabel USB-A umožňuje flexibilní nabíjení
Tento nabíjecí kabel USB-A slouží k připojení nabíjecího cestovního pouzdra k notebooku nebo ke kompatibilnímu napájecímu adaptéru USB.
HX7403/07
HX710A
HX7108/01
HX710A
HX7108/02
HX710A
HX7108/03
HX710A
HX7109/01
HX711A
HX7110/01
HX711A
HX7110/02
HX711A
HX7119/01
HX740A
HX7400/02
HX740A
HX7400/06
Bílá
EU/VB
Délka napájecího kabelu: 95 cm
Bezdrátová ústní sprcha 3000
Studie