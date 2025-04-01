Termíny pro vyhledávání
HX7119/01
Pokročilá péče pro bělejší zuby**
Viditelné výsledky na dosah při dosažení až 2x bělejších zubů** a odstranění 7x více plaku*. Využívá naši technologii Sonicare nové generace pro účinné, ale šetrné čištění, a to i na obtížně dostupných místech.Zobrazit všechny výhody
Sonický kartáček nové generace
Díky této kartáčkové hlavici W se střední částí pro odstraňování skvrn máte bělejší zuby na dosah. Vlákna ve tvaru kosočtverce jsou navržena tak, aby docházelo k většímu kontaktu s povrchem zubů a účinnějšímu odstranění skvrn, až 2x bělejší zuby už za týden.* Používá také hustěji umístěná vlákna a odstraňuje tak 7x více plaku než ruční zubní kartáček. Zároveň dopřává vašim ústům péči, aby zůstala svěže čistá.
Tento elektrický zubní kartáček využívá naši technologie Sonicare nové generace, která zajišťuje naše nejspolehlivější a nejkonzistentnější čištění, abyste pokaždé dosáhli skvělých výsledků. Motor automaticky upravuje výkon, takže když se dostanete na špatně dostupná místa, nedojde k žádnému poklesu. Užijte si jemné, ale výkonné čištění zubů a dásní s 62 000 pohyby vláken za minutu. Dynamická vlna Sonicare podporuje účinnost vláken tím, že vhání tekutinu hluboko do mezizubních prostor a podél linie dásní.
Je snadné začít na zuby příliš tlačit, a proto je zubní kartáček Philips Sonicare vybaven inteligentním optickým senzorem, který dokáže detekovat nadměrný tlak. Když to začnete přehánět, senzor vás pomocí haptických vibrací upozorní. Zjemněte a vaše dásně zůstanou v bezpečí!
Vylepšete čištění zubů pomocí 2 nastavení. Nezáleží na tom, jestli potřebujete trochu aktivnější čištění nebo se při něm na něco zaměřit – vše je pro vás připraveno. Vyberte si mezi režimy Clean a White.
Naše cestovní pouzdro vám umožní vzít si své zařízení na cesty. Je dost pevné, aby byl váš kartáček Sonicare v bezpečí, a zároveň kompaktní, aby se vešlo do každé tašky, takže je dokonalým společníkem na cesty.
Doveďte své čištění k dokonalosti pomocí časovačů Sonicare. Každých 20 sekund vás funkce BrushPacer vyzve, abyste začali čistit novou oblast. Po 2 minutách vás funkce SmartTimer upozorní, že je čištění hotovo.
Věděli jste, že kartáčkové hlavice po třech měsících ztrácí na účinnosti? Zubní specialisté doporučují hlavici kartáčku pravidelně měnit, a proto jsou zubní kartáčky Philips Sonicare vybaveny funkcí připomenutí výměny kartáčkové hlavice. Ta sleduje, jak často a jak silně si zuby čistíte, a jakmile nastane čas na výměnu hlavice kartáčku, upozorní vás.
Zažijte až 21 dní pravidelného čištění zubů po jediném nabití. Přináší novou úroveň pohodlí do vašeho každodenního čištění.
