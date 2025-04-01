Zpátky v tempu? S Philips to půjde hladce. Slevy až 33 %. Zobrazit
Dnů
Hodin
Minut
Sekund
Zpátky v tempu? S Philips to půjde hladce. Slevy až 33 %. Zobrazit

Termíny pro vyhledávání

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

    • Pokročilá péče pro bělejší zuby** Pokročilá péče pro bělejší zuby** Pokročilá péče pro bělejší zuby**

      Philips Sonicare 5500 Sonický kartáček nové generace

      HX7119/01

      Celkové hodnocení / 5
      • Recenze Recenze Recenze Recenzí

      Pokročilá péče pro bělejší zuby**

      Viditelné výsledky na dosah při dosažení až 2x bělejších zubů** a odstranění 7x více plaku*. Využívá naši technologii Sonicare nové generace pro účinné, ale šetrné čištění, a to i na obtížně dostupných místech.

      Zobrazit všechny výhody
      Zvolte způsob platby

      Podobné výrobky

      Zobrazit vše Řady 5000
      Doprava rychle a zdarma na všechny objednávky

      Výhodné balení Spojte vše dohromady a získejte 1 položku zdarma

      Nakupte více, plaťte méně

      Cena za sadu

      Toto přeskočit

      Vyberte jednu z následujících možností: Vyberte jeden z následujících výrobků:

      Přidat příslušenství

      Zobrazit vše
      Tento výrobek
      5500
      - {discount-value}

      5500

      Sonický kartáček nové generace

      celkem

      recurring payment

      Věříme v kvalitu Philips Sonicare produktů

      +1 rok

      Prodloužená záruka

      90 dní

      Záruky vrácení peněz

      30%

      Sleva na náhradní hlavice

      Na všechny produkty z kategorie péče o zuby a dásně zakoupené na philips.cz, případně u jiného partnera dle pravidel promoakce.

      Víme, že sonické kartáčky mohou být něco nového. Proto vám dáváme možnost si vyzkoušet kartáček po dobu 90 dní a po celou dobu máte aktivní záruku vrácení peněz. Není v tom žádný háček, informace najdete v detailech promoakce.

      Vlastníte sonický kartáček Philips Sonicare? A věděli jste, že hlavice se má měnit každé 3 měsíce? Získejte slevový kód pro první nákup náhradních hlavic.

      Věříme v kvalitu Philips Sonicare produktů

      prodloužená záruka

      Na všechny produkty z kategorie péče o zuby a dásně zakoupené na philips.cz, případně u jiného partnera dle pravidel promoakce.

      záruka vrácení peněz

      Je důležité měnit hlavice (každé 3 měsíce při pravidelném používání). Chceme vám usnadnit práci s následným nákupem a přinášíme předplatné hlavice s dopravou zdarma a slevou. Podívejte se na nabídku.

      30% sleva

      Vlastníte sonický kartáček Philips Sonicare? A věděli jste, že hlavice se má měnit každé 3 měsíce? Získejte slevový kód pro první nákup náhradních hlavic.

      Pokročilá péče pro bělejší zuby**

      Jemně odstraňuje 7x více plaku*

      • Odstraňuje 7x více plaku*
      • Až 2x bělejší zuby**
      • Technologie Sonicare nové generace
      • Tlakový senzor
      • 2 režimy čištění, 1 nastavení intenzity
      Až 2x bělejší zuby**

      Až 2x bělejší zuby**

      Díky této kartáčkové hlavici W se střední částí pro odstraňování skvrn máte bělejší zuby na dosah. Vlákna ve tvaru kosočtverce jsou navržena tak, aby docházelo k většímu kontaktu s povrchem zubů a účinnějšímu odstranění skvrn, až 2x bělejší zuby už za týden.* Používá také hustěji umístěná vlákna a odstraňuje tak 7x více plaku než ruční zubní kartáček. Zároveň dopřává vašim ústům péči, aby zůstala svěže čistá.

      Technologie Sonicare nové generace

      Technologie Sonicare nové generace

      Tento elektrický zubní kartáček využívá naši technologie Sonicare nové generace, která zajišťuje naše nejspolehlivější a nejkonzistentnější čištění, abyste pokaždé dosáhli skvělých výsledků. Motor automaticky upravuje výkon, takže když se dostanete na špatně dostupná místa, nedojde k žádnému poklesu. Užijte si jemné, ale výkonné čištění zubů a dásní s 62 000 pohyby vláken za minutu. Dynamická vlna Sonicare podporuje účinnost vláken tím, že vhání tekutinu hluboko do mezizubních prostor a podél linie dásní.

      Nadstandardní podpora pro ochranu dásní

      Nadstandardní podpora pro ochranu dásní

      Je snadné začít na zuby příliš tlačit, a proto je zubní kartáček Philips Sonicare vybaven inteligentním optickým senzorem, který dokáže detekovat nadměrný tlak. Když to začnete přehánět, senzor vás pomocí haptických vibrací upozorní. Zjemněte a vaše dásně zůstanou v bezpečí!

      Vyberte si ideální způsob čištění

      Vyberte si ideální způsob čištění

      Vylepšete čištění zubů pomocí 2 nastavení. Nezáleží na tom, jestli potřebujete trochu aktivnější čištění nebo se při něm na něco zaměřit – vše je pro vás připraveno. Vyberte si mezi režimy Clean a White.

      Vozte si péči s sebou, kamkoliv zamíříte

      Vozte si péči s sebou, kamkoliv zamíříte

      Naše cestovní pouzdro vám umožní vzít si své zařízení na cesty. Je dost pevné, aby byl váš kartáček Sonicare v bezpečí, a zároveň kompaktní, aby se vešlo do každé tašky, takže je dokonalým společníkem na cesty.

      Naváděné čištění

      Naváděné čištění

      Doveďte své čištění k dokonalosti pomocí časovačů Sonicare. Každých 20 sekund vás funkce BrushPacer vyzve, abyste začali čistit novou oblast. Po 2 minutách vás funkce SmartTimer upozorní, že je čištění hotovo.

      Udržujte si co nejlepší úroveň čištění zubů s připomínkou výměny hlavice kartáčku

      Udržujte si co nejlepší úroveň čištění zubů s připomínkou výměny hlavice kartáčku

      Věděli jste, že kartáčkové hlavice po třech měsících ztrácí na účinnosti? Zubní specialisté doporučují hlavici kartáčku pravidelně měnit, a proto jsou zubní kartáčky Philips Sonicare vybaveny funkcí připomenutí výměny kartáčkové hlavice. Ta sleduje, jak často a jak silně si zuby čistíte, a jakmile nastane čas na výměnu hlavice kartáčku, upozorní vás.

      21 dní pravidelného čištění

      21 dní pravidelného čištění

      Zažijte až 21 dní pravidelného čištění zubů po jediném nabití. Přináší novou úroveň pohodlí do vašeho každodenního čištění.

      Technické údaje

      • Stupně intenzity

        Vysoká
        Chcete-li zlepšit čištění

      • Spotřeba

        Napětí
        100–240 V

      • Technické údaje

        Baterie
        Nabíjecí
        Provozní doba (od plného nabití do vybití)
        21 dní
        Typ baterie
        Lithium-iontová
        Spotřeba energie
        Pohotovostní režim bez displeje <0,5 W

      • Design a provedení

        Barva
        Bílá a námořnická modrá

      • Servis

        Záruka
        2letá omezená záruka

      • Snadné použití

        Indikátor baterie
        Prosvětlená ikona udává životnost baterie
        Kompatibilita s tělem kartáčku
        Zacvakávací hlavice kartáčku
        Tělo kartáčku
        Tenký ergonomický design
        Časovač
        Funkce BrushPacer a SmartTimer

      • Balení obsahuje

        Tělo kartáčku
        2 nabíjecí kartáčky 5500
        cestovní pouzdro
        2
        Kartáčková hlavice
        2 hlavice W Optimal White
        Nabíječka
        1

      • Výkon čištění

        Odstraňování zubního plaku
        Až 7x tak účinný*
        Bělení
        Až 2x bělejší zuby**
        Frekvence
        62 000 pohybů kartáčkem / min

      • Režimy

        Clean
        Pro výjimečné každodenní čištění
        Bílá
        Odstraňuje povrchové skvrny

      • Technologie Smart Sensor

        Kontrola tlaku
        Vibrace a pulzující zvuk
        Připomenutí výměny
        Připomínka výměny hlavice kartáčku vám dá vědět, kdy vyměnit hlavici kartáčku

      Badge-D2C

      Získat podporu pro tento výrobek

      Najděte tipy k výrobkům, často kladené dotazy, uživatelské příručky a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy.
      Clippin

      Najít náhradní díl nebo příslušenství

      Přejít na díly a příslušenství

      Příslušenství

      Navrhované výrobky

      Naposledy prohlížené výrobky

      Recenze

      Buďte první, kdo ohodnotí tuto položku

      • oproti manuálnímu zubnímu kartáčku
      • * V režimu White při používání kvalitní bělicí pasty za 1 týden

      Garantovaných výsledků čištění* a dlouhodobé životnosti zubních kartáčků Philips Sonicare dosáhnete jedině s originálními hlavicemi Philips Sonicare.

      *podložených klinickými studiemi

      Hledáte něco jiného?

      Získejte 10% slevu! Přihlaste se a získejte jednorázovou slevu a přístup k akčním nabídkám 

      Přijdejte se k Philips a získejte výhody

      * Toto pole je povinné

      *
      Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.
      Co to znamená?

      Výhody My Philips

      Rozšířená záruka na vybrané produkty

      Snadný přístup k produktové podpoře

      Přednostní informace o novinkách

      Registrujte se nyní

      Pomoc s objednávkou produktů

      Podpora online obchodu
      Vyhledat objednávku
      Kontaktujte nás
      Všeobecné obch. podmínky (Osobní péče a péče o matku a dítě)

      Kliknutím na odkaz opustíte oficiální web společnosti Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Jakékoli odkazy na webové stránky třetích stran, které se mohou objevit na těchto stránkách, jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a v žádném případě nepředstavují žádné spojení nebo podporu informací poskytovaných na těchto propojených webových stránkách. Společnost Philips neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu s ohledem na jakékoli webové stránky třetích stran nebo informace na nich obsažené.

      Chápu

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.