Holicí strojek na hlavu Philips Head Pro

Technologie holení Philips je nyní k dispozici pro snadné holení hlavy
Od světové jedničky v oblasti elektrických holicích strojků¹
Formujte své pravé já
360º flexibilní hlava
Plně flexibilní jednotka se otáčí o 360°, aby přesně kopírovala kontury hlavy a zajistila optimální kontakt s pokožkou i na těžko dostupných místech. Díky tomu účinně předchází nadměrnému tlaku, který by mohl způsobit nepohodlí nebo podráždění.
ComfortCut břity
S tímto holicím strojkem Philips získáte čisté a pohodlné oholení. 36 břitů ComfortCut oholí každý vlas těsně nad úrovní pokožky a zajistí vám hladký a rovnoměrný výsledek bez podráždění.
Inteligentní senzor PowerAdapt
Dynamický senzor PowerAdapt snímá hustotu vlasů až 125krát za sekundu a automaticky upravuje výkon pro ještě snadnější a pohodlnější holení.
Další důvody, proč si vybrat holicí strojky na hlavu Philips
Ergonomická rukojeť pro maximální pohodlí
S holicím strojkem můžete bez obav manipulovat díky ergonomickému designu, který vám při holení pomůže udržet bezpečný úchop.
Systém pro sběr vlasů zajišťuje pořádek při holení
Udržuje vaše holení čisté, aniž by po umyvadle zůstávaly ostříhané vlasy.
Technologie SkinProtect pro důkladné a jemné oholení
Technologie SkinProtection nabízí hypoalergenní a k pokožce šetrné holení za mokra i nasucho bez tahání a tahání.
Hygienické a snadné čištění pomocí oplachovací stanice
Udržujte holicí strojek snadno pomocí přiložené oplachovací stanice, která zajišťuje optimální hygienu a výkon díky důkladnému čištění holicích hlav.
Vyrobeno z chirurgické švédské oceli
Břity holicího strojku Philips Head jsou vyrobeny z chirurgické švédské oceli šetrné k pokožce a odolné proti korozi.
Maximalizujte výkon včasnou výměnou hlavice
Snadno udržujte výkon svého holicího strojku Philips Head na 100 % výměnou holicích hlavic každých 6 měsíců.
Praktické luxusní pouzdro pro každodenní použití
Udržujte svůj holicí strojek a příslušenství uspořádané a chráněné v praktickém luxusním pouzdře, které je ideální pro domácnost i cestování.
Připraven, kdykoli potřebujete
90 minut bezdrátového holení po plném nabití
Holicí strojek můžete používat doma nebo na cestách až 90 minut po 1 hodině nabíjení – to je přibližně 15 oholení. Holicí strojek funguje pouze tehdy, když se nenabíjí.
Plně omyvatelný a odolný proti stříkající vodě
Zvolte si holení, které vám vyhovuje. Díky možnosti používání za sucha i mokra si můžete vybrat mezi pohodlným holením za sucha a osvěžujícím holením za mokra. Holit se můžete s gelem či pěnou, a to dokonce i ve sprše.
Robustní konstrukce: až 5 let záruka²
Naše holicí strojky jsou navrženy s ohledem na optimální výkon. Mají 5letou záruku², takže si můžete užít maximální spolehlivost a výkon, holení za holením.
Služby zákazníkům a zákaznická podpora
Zde můžete získat pomoc týkající se vašeho výrobku, nalézt uživatelské příručky, dozvědět se ty nejlepší tipy a triky a najít řešení jakýchkoli problémů