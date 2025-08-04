Valentýnské slevy až 40 % Zobrazit
Dnů
Hodin
Minut
Sekund
Valentýnské slevy až 40 % Zobrazit

Termíny pro vyhledávání

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

    Philips 9000 Head Pro
    32 recenze

    Head Pro Series 9000

    Hladké oholení bez pořezání

    Obvyklá maloobchodní cena

    Tento výrobek se již nevyrábí
    Zobrazit všechny modely
    no.1
    Světová jednička mezi značkami elektrických holicích strojků¹

    Přesné a šetrné holení hlavy bez podráždění

    360° flexibilní hlava se přizpůsobí konturám vaší hlavy, zatímco samoostřicí břity ComfortCut zajišťují hladké a rovnoměrné oholení ve všech směrech.

    Seznamte se s novým holicím strojkem na hlavu Philips Head Pro Series 9000

    Vypadat skvěle, cítit se sebejistě a být sám sebou díky inovativnímu holení hlavy od světové jedničky mezi značkami elektrických holicích strojků¹.

    Standardní fotografie výrobku Alternativní fotografie produktu Alternativní fotografie produktu

    Výkon

    Přesné holení hlavy

    Pokročilá 360° flexibilní holicí hlava perfektně kopíruje tvar vaší hlavy a udržuje kontakt s pokožkoui na obtížných místech. Výkonný motor a ostré břity Head Pro zajistí hladké a rovnoměrné oholeníi u delších vlasů, zatímco senzor PowerAdapt automaticky přizpůsobuje výkon jejich hustotě - pro dokonale čistý vzhled s minimálním úsilím.

    Pohodlí

    Holení bez pořezání

    Holicí strojek na hlavu Head Pro 9000 je navržen pro maximální pohodlí i při častém holení. Samoostřící břity s ochranou pokožky minimalizují riziko podráždění, zatímco technologie Wet & Dry umožňuje pohodlné použití na sucho, s gelem i ve sprše. Výsledkem je hladké oholení v každém směru, bez tahání, podráždění nebo pořezání.

    Snadné použití

    Pevný a bezpečný úchop

    Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzovým povrchem poskytuje pevné a pohodlné držení při holení celé hlavy. Strojek se snadno ovládá i pod tekoucí vodou. Systém sběru oholených vlasů pomáhá udržet koupelnu čistou a cestovní zámek zabraňuje nechtěnému zapnutí strojku při přepravě v tašce.

    Uživatelský návod
    OG HS Monk Feature Image (PPL) FIM Number 1 Brand

    Od světové jedničky v oblasti elektrických holicích strojků*

    Holicí strojek Philips Head Pro Series 9000 je navržen pro hladké holení, které je zároveň šetrné a příjemné k pokožce. Je ideální volbou pro všechny, kteří chtějí vypadat skvěle, cítit se sebejistě a být sámi sebou.

    OG HS Monk Feature Image (PPL) FIM 360 Flexing Head

    Stříhejte vlasy v libovolném směru díky 360° flexibilní hlavě

    Plně flexibilní jednotka se otáčí o 360°, aby přesně kopírovala kontury hlavy a zajistila optimální kontakt s pokožkou i na těžko dostupných místech. Díky tomu účinně předchází nadměrnému tlaku, který by mohl způsobit nepohodlí nebo podráždění.

    OG HS 7000 Monk Feature Image (PPL) ComfortCut_Blades

    Hladké a šetrné oholení s břity ComfortCut

    S tímto holicím strojkem Philips získáte čisté a pohodlné oholení. 36 břitů ComfortCut oholí každý vlas těsně nad úrovní pokožky a zajistí vám hladký a rovnoměrný výsledek bez podráždění.

    OG HS Monk Feature Image (PPL) FIM Ergonomic Design Alt Position

    Ergonomická rukojeť pro maximální pohodlí

    S holicícm strojkem můžete bez obav manipulovat díky ergonomickému designu, který vám při holení pomůže udržet bezpečný úchop.

    OG HS 9000 Monk Feature Image (PPL) PowerAdapt_sensor

    Inteligentní senzor PowerAdapt pro snadné holení

    Dynamický senzor PowerAdapt snímá hustotu vlasů až 125krát za sekundu a automaticky upravuje výkon pro ještě snadnější a pohodlnější holení.

    Připraven, kdykoli potřebujete

    Až 90 minut bezdrátového holení

    Získejte až 90 minut provozu po pouhé jedné hodině nabíjení, což představuje přibližně 15 kompletních oholení. Spěcháte? Pětiminutové rychlonabíjení dodá dostatek energie na jedno celé oholení. Holicí strojek na hlavu funguje pouze tehdy, když se nenabíjí.

    Až 5letá záruka

    Až 5letá záruka²

    Užijte si maximální spolehlivost a výkon s našimi odolnými nástroji pro pánskou péči.

    Holení hlavy té nejvyšší kvality

    Hladké oholení bez pořezání

    Vypadat skvěle, cítit se sebejistě a být sám sebou s holicím strojkem na hlavu Philips Head Pro Series 9000

    Vyberte si holicí strojek Philips Pro

    Porovnat

    Recenze

    Co mohu použít k nabíjení svých výrobků Philips s nabíjením přes USB?

    Proč se můj výrobek nabíjí déle, než je předpokládaná doba nabíjení?

    Mohu vyměnit baterii holicího strojku Philips?

    Mohu holicí strojek Philips nabíjet po každém holení?

    Mohu cestovat se svým výrobkem Philips pro péči o vzhled?

    Jakou pěnu nebo gel mohu používat s holicím strojkem Philips?

    Služby zákazníkům a zákaznická podpora

    Zde můžete získat pomoc týkající se vašeho výrobku, nalézt uživatelské příručky, dozvědět se ty nejlepší tipy a triky a najít řešení jakýchkoli problémů

    CustomerSupport

    Domovská stránka podpory

    Zde najdete všechna témata podpory a mnoho dalšího

    MagnifyingGlass

    Najít váš výrobek

    Informace o konkrétním výrobku najdete vyhledáním čísla modelu

    Porovnejte modely holicích strojků Head Shaver

    Porovnat
    Head Pro Series 9000
    Head Pro Series 9000

    Przypisy

    ¹ Online průzkum mezi 16003 muži, uživateli elektrických holicích strojku, v 2024
    ² 2letá záruka + 3leté prodloužení při registraci produktu na Philips.cz do 90 dnů od zakoupení.
    * Zdroj: Euromonitor International Limited, maloobchodní objem, kategorie holicích strojků na tělo, data z roku 2024, výzkum prováděný v říjnu 2024.
    **  Záruka 2 roky + 3 roky prodloužené záruky po registraci na webu Philips.com do 90 dnů od nákupu

    Získejte uvítací kupón se slevou 10 %*

     

    Zdravý životní styl začíná právě zde. Zaregistrujte se k odběru našeho zpravodaje a získejte:

    Uvítací kupón se slevou 10 %*

    Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím

    Články o zdravém životním stylu z pera odborníků speciálně vybrané pro vás

    *
    Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.
    Co to znamená?
    * Kliknutím sem získáte informace o podmínkách získání kupónu

    Pomoc s objednávkou produktů

    Podpora online obchodu
    Vyhledat objednávku
    Kontaktujte nás
    Všeobecné obch. podmínky (Osobní péče a péče o matku a dítě)
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Všechna práva vyhrazena.

    Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.