Pokročilá 360° flexibilní holicí hlava perfektně kopíruje tvar vaší hlavy a udržuje kontakt s pokožkoui na obtížných místech. Výkonný motor a ostré břity Head Pro zajistí hladké a rovnoměrné oholeníi u delších vlasů, zatímco senzor PowerAdapt automaticky přizpůsobuje výkon jejich hustotě - pro dokonale čistý vzhled s minimálním úsilím.
Holicí strojek na hlavu Head Pro 9000 je navržen pro maximální pohodlí i při častém holení. Samoostřící břity s ochranou pokožky minimalizují riziko podráždění, zatímco technologie Wet & Dry umožňuje pohodlné použití na sucho, s gelem i ve sprše. Výsledkem je hladké oholení v každém směru, bez tahání, podráždění nebo pořezání.
Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzovým povrchem poskytuje pevné a pohodlné držení při holení celé hlavy. Strojek se snadno ovládá i pod tekoucí vodou. Systém sběru oholených vlasů pomáhá udržet koupelnu čistou a cestovní zámek zabraňuje nechtěnému zapnutí strojku při přepravě v tašce.
Holicí strojek Philips Head Pro Series 9000 je navržen pro hladké holení, které je zároveň šetrné a příjemné k pokožce. Je ideální volbou pro všechny, kteří chtějí vypadat skvěle, cítit se sebejistě a být sámi sebou.
Plně flexibilní jednotka se otáčí o 360°, aby přesně kopírovala kontury hlavy a zajistila optimální kontakt s pokožkou i na těžko dostupných místech. Díky tomu účinně předchází nadměrnému tlaku, který by mohl způsobit nepohodlí nebo podráždění.
S tímto holicím strojkem Philips získáte čisté a pohodlné oholení. 36 břitů ComfortCut oholí každý vlas těsně nad úrovní pokožky a zajistí vám hladký a rovnoměrný výsledek bez podráždění.
S holicícm strojkem můžete bez obav manipulovat díky ergonomickému designu, který vám při holení pomůže udržet bezpečný úchop.
Dynamický senzor PowerAdapt snímá hustotu vlasů až 125krát za sekundu a automaticky upravuje výkon pro ještě snadnější a pohodlnější holení.
