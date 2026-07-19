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3 roky záruky na všechny produkty
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360° flexibilní hlava
Břity ComfortCut
Senzor PowerAdapt
Ergonomický design
Holicí strojek na hlavu Philips Pro 5000 Series je navržen pro hladké oholení, které je zároveň příjemné pro pokožku. Je to perfektní nástroj pro ty, kteří chtějí vypadat dobře, cítit se sebejistě a plně se vyjádřit.
Plně flexibilní jednotka se otáčí o 360°, aby kopírovala kontury hlavy a zajistila optimální kontakt s pokožkou i v obtížných oblastech, čímž se zabrání nadměrnému tlaku, který může způsobit nepohodlí a podráždění.
S tímto holicím strojkem Philips získáte čisté a pohodlné oholení. 36 břitů ComfortCut tohoto elektrického holicího strojku oholí každý vlas těsně nad úrovní pokožky a zajistí vám hladký a rovnoměrný výsledek.
Nové
4.9
z 5
131
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
Ciabatta
19/07/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Spokojnost
Zatial vsetko v poriadku, funguje asi tak ako by aj mal. Opytajte sa 2-3roky.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Head Pro Series 7000 HS7980/15 Hladká hlava. Snadno a s jistotou.
Date of Use 2026-07-17
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Head Pro Series 7000 HS7980/15 Hladká hlava. Snadno a s jistotou.
Date of Use 2026-07-17
Copman007
14/04/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Spokojen
Super spokojený, jako tester sem vybrán nebyl tak sem si koupil a nelituji
Výhody
Univerzalita, praktičnost, rychlost, údržba
Nevýhody
Není USB C
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Head Pro Series 9000 HS9980/15 Hladká hlava. Snadno a s jistotou.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Head Pro Series 9000 HS9980/15 Hladká hlava. Snadno a s jistotou.
Ramiro9
27/02/2026
Česká republika
Součást promoakce
Úžasné usnadnění rutiny péče o holou hlavu!
Strojek Philips Head Shaver Pro 9000 Series je pro me úžasný pomocník v péči o můj vzhled. Hlavu si několikrát týdně holím už více než 10 let a strojek speciálně určený na holení hlavy je velké usnadnění. Výsledek je hladký a upravený, klíčem je nechat strojek pracovat a používat krouživé pohyby bez zbytečného tlaku. Pokožka hlavy po holení zůstává klidná, bez podráždění, což beru jako velké plus. Co se týče výkonu, holení je opravdu rychlé. Celou hlavu mám hotovou zhruba za dvě minuty, což je při pravidelné péči velmi příjemné. Strojek si poradí i s několikadenním porostem, já osobně preferuji ho použít jednou za 2–3 dny. Velkou výhodou je také to, že holení nedělá nepořádek, všechny oholené vlasy zůstávají uvnitř holicí hlavice. Se strojkem se tak můžete volně pohybovat prostorem bez obav, že po sobě budete muset uklízet. Velmi mile mě překvapila výdrž baterie. Indikace stavu je jednoduchá a přehledná, takže mám vždy jasno, kolik energie zbývá. Ergonomie je povedená, strojek se dobře drží jak za tělo přístroje, tak přímo za holicí hlavice. Oceňuji také tichý chod, který zpříjemňuje používání. A samozřejmě bez voděodolnosti, už bych si holící strojek nedokázal představit. Čištění je vyřešené opravdu chytře. Stačí naplnit čisticí nádobku vodou po rysku, zapnout strojek a vložit ho zhruba na minutu. Systém spolehlivě vytáhne zbytky vlasů a následné opláchnutí pod tekoucí vodou už jen dotáhne celý proces k perfektní čistotě. Opravdu nad tím někdo přemýšlel, skvělý! Praktickým bonusem je i bytelné cestovní pouzdro, náhradní břity do hlavice a také malé kulaté zrcátko, které přijde vhod při kontrole oholení hlavy vzadu. Pokud bych měl zmínit prostor pro drobné zlepšení, tak při holení vlasů kolem uší není výsledek vždy úplně perfektní a občas to dočišťuji pár tahy klasickým strojkem s břity. Není to zásadní problém, ale stojí za zmínku. Za sebe mohu Philips Head Shaver Pro 9000 Series doporučit všem, kdo si udržují hladkou hlavu a pečují o ní několikrát týdně. Z mé zkušenosti jde o rychlé, pohodlné a promyšlené řešení.
Výhody
Jednoduchost používání, Nedělá nepořádek, Systém čištění, Rychlost oholení pokud se používá pravidelně
Nevýhody
Oholení kolem uší není dokonalé, Když necháte vlasy narůst déle než týden, budete mít problém s jejich oholením
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Head Pro Series 9000 HS9980/15 Hladká hlava. Snadno a s jistotou.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Head Pro Series 9000 HS9980/15 Hladká hlava. Snadno a s jistotou.
Online průzkum mezi 16 003 muži, uživateli elektrických přístrojů pro péči o vzhled, provedený v roce 2024.
Zdroj: Euromonitor International Limited, maloobchodní objem, kategorie holicích strojků na tělo, data z roku 2024, výzkum prováděný v říjnu 2024.
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