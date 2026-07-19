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HS740 Blade RefillNáhradní elektrické holicí hlavy

HS740/15

4.8

| (157) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt

Hladké oholení a šetrnost k pokožce

Náhradní hlavice holicího strojku na hlavu Pro jsou vybaveny 36 samoostřícími břity ComfortCut vyrobenými ze švédské oceli. Vyměňujte je každých 6 měsíců a zajistěte si 100% výkon holicího strojku. Hlavice HS740 jsou kompatibilní s holicími strojky HS5980, HS7980 a HS9980.

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Nejvíce preferovaná značka elektrické pánské péče na světě1

Od světové jedničky v oblasti elektrických holicích strojků*

Hladké oholení a šetrnost k pokožce

  • Autentický originál Philips

  • Vhodné pro HS5980, HS7980, HS9980

  • Břity ComfortCut

  • Antikorozní systém holení

Od světové jedničky v oblasti elektrických holicích strojků*

Od světové jedničky v oblasti elektrických holicích strojků*

Holicí strojek na hlavu Philips Pro je navržen pro hladké oholení, které je zároveň příjemné pro pokožku. Je to perfektní nástroj pro ty, kteří chtějí vypadat dobře, cítit se sebejistě a plně se vyjádřit.

Hladké a šetrné oholení s břity ComfortCut

Hladké a šetrné oholení s břity ComfortCut

S tímto holicím strojkem Philips získáte čisté a pohodlné oholení. 36 břitů ComfortCut oholí každý vlas těsně nad úrovní pokožky a zajistí vám hladký a rovnoměrný výsledek bez podráždění.

Vyrobeno ze švédské oceli chirurgické kvality

Vyrobeno ze švédské oceli chirurgické kvality

Břity holicího strojku na hlavu Philips Pro jsou vyrobeny ze švédské oceli chirurgické kvality, která odolává korozi a je šetrná k pokožce

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

157

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

19/07/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Spokojnost

Zatial vsetko v poriadku, funguje asi tak ako by aj mal. Opytajte sa 2-3roky.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Head Pro Series 7000 HS7980/15 Hladká hlava. Snadno a s jistotou.

Datum použití 2026-07-17

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Head Pro Series 7000 HS7980/15 Hladká hlava. Snadno a s jistotou.

Datum použití 2026-07-17

14/04/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Spokojen

Super spokojený, jako tester sem vybrán nebyl tak sem si koupil a nelituji

Výhody

Univerzalita, praktičnost, rychlost, údržba

Nevýhody

Není USB C

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Head Pro Series 9000 HS9980/15 Hladká hlava. Snadno a s jistotou.

Datum použití 2025-03-14

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Head Pro Series 9000 HS9980/15 Hladká hlava. Snadno a s jistotou.

Datum použití 2025-03-14

27/02/2026

Česká republika

Česká republika

Úžasné usnadnění rutiny péče o holou hlavu!

Strojek Philips Head Shaver Pro 9000 Series je pro me úžasný pomocník v péči o můj vzhled. Hlavu si několikrát týdně holím už více než 10 let a strojek speciálně určený na holení hlavy je velké usnadnění. Výsledek je hladký a upravený, klíčem je nechat strojek pracovat a používat krouživé pohyby bez zbytečného tlaku. Pokožka hlavy po holení zůstává klidná, bez podráždění, což beru jako velké plus. Co se týče výkonu, holení je opravdu rychlé. Celou hlavu mám hotovou zhruba za dvě minuty, což je při pravidelné péči velmi příjemné. Strojek si poradí i s několikadenním porostem, já osobně preferuji ho použít jednou za 2–3 dny. Velkou výhodou je také to, že holení nedělá nepořádek, všechny oholené vlasy zůstávají uvnitř holicí hlavice. Se strojkem se tak můžete volně pohybovat prostorem bez obav, že po sobě budete muset uklízet. Velmi mile mě překvapila výdrž baterie. Indikace stavu je jednoduchá a přehledná, takže mám vždy jasno, kolik energie zbývá. Ergonomie je povedená, strojek se dobře drží jak za tělo přístroje, tak přímo za holicí hlavice. Oceňuji také tichý chod, který zpříjemňuje používání. A samozřejmě bez voděodolnosti, už bych si holící strojek nedokázal představit. Čištění je vyřešené opravdu chytře. Stačí naplnit čisticí nádobku vodou po rysku, zapnout strojek a vložit ho zhruba na minutu. Systém spolehlivě vytáhne zbytky vlasů a následné opláchnutí pod tekoucí vodou už jen dotáhne celý proces k perfektní čistotě. Opravdu nad tím někdo přemýšlel, skvělý! Praktickým bonusem je i bytelné cestovní pouzdro, náhradní břity do hlavice a také malé kulaté zrcátko, které přijde vhod při kontrole oholení hlavy vzadu. Pokud bych měl zmínit prostor pro drobné zlepšení, tak při holení vlasů kolem uší není výsledek vždy úplně perfektní a občas to dočišťuji pár tahy klasickým strojkem s břity. Není to zásadní problém, ale stojí za zmínku. Za sebe mohu Philips Head Shaver Pro 9000 Series doporučit všem, kdo si udržují hladkou hlavu a pečují o ní několikrát týdně. Z mé zkušenosti jde o rychlé, pohodlné a promyšlené řešení.

Výhody

Jednoduchost používání, Nedělá nepořádek, Systém čištění, Rychlost oholení pokud se používá pravidelně

Nevýhody

Oholení kolem uší není dokonalé, Když necháte vlasy narůst déle než týden, budete mít problém s jejich oholením

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Head Pro Series 9000 HS9980/15 Hladká hlava. Snadno a s jistotou.

Datum použití 2026-01-27

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Head Pro Series 9000 HS9980/15 Hladká hlava. Snadno a s jistotou.

Datum použití 2026-01-27

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Upozornění

  1. Online průzkum mezi 16 003 muži, uživateli elektrických přístrojů pro péči o vzhled, provedený v roce 2024. 

  1. Zdroj: Euromonitor International Limited, maloobchodní objem, kategorie holicích strojků na tělo, data z roku 2024, výzkum prováděný v říjnu 2024.