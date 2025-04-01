Termíny pro vyhledávání
HX7106/01
Pokročilá péče pro bělejší zuby
Viditelné výsledky na dosah při dosažení bělejších zubů a odstranění 7x více plaku*. Využívá naši technologii Sonicare nové generace pro účinné, ale šetrné čištění, a to i na obtížně dostupných místech.Zobrazit všechny výhody
Sonický kartáček nové generace
S tímto centrálním polštářkem na odstraňování skvrn bělicí kartáčkové hlavice W máte bělejší zuby na dosah. Štětinky ve tvaru kosočtverce jsou speciálně navrženy tak, aby se zvýšil jejich kontakt s povrchem zubu a ony mohly účinněji vyčistit případné skvrny. Hlavice je štětinkami hustě osázená, takže odstraňuje 7x více zubního plaku než manuální kartáček, a zároveň poskytuje svěží čistotu celým ústům.
Tento elektrický zubní kartáček využívá naši technologie Sonicare nové generace, která zajišťuje naše nejspolehlivější a nejkonzistentnější čištění, abyste pokaždé dosáhli skvělých výsledků. Motor automaticky upravuje výkon, takže když se dostanete na špatně dostupná místa, nedojde k žádnému poklesu. Užijte si jemné, ale výkonné čištění zubů a dásní s 62 000 pohyby vláken za minutu. Dynamická vlna Sonicare podporuje účinnost vláken tím, že vhání tekutinu hluboko do mezizubních prostor a podél linie dásní.
Je snadné začít na zuby příliš tlačit, a proto je zubní kartáček Philips Sonicare vybaven inteligentním optickým senzorem, který dokáže detekovat nadměrný tlak. Když to začnete přehánět, senzor vás pomocí haptických vibrací upozorní. Zjemněte a vaše dásně zůstanou v bezpečí!
Vylepšete své čištění pomocí 2 režimů čištění. Chcete vyšší intenzitu čištění, nebo spíš jemnější čištění? Není problém. Vyberte si jedno ze dvou nastavení intenzity.
Využijte čas věnovaný čištění zubů na maximum pomocí časovačů čištění Sonicare. Časovač BrushPacer vás každých 20 sekund vyzve k čištění nové oblasti a chytrý časovač SmartTimer vám po 2 minutách oznámí, že už doba čištění uběhla.
Věděli jste, že kartáčkové hlavice po třech měsících ztrácí na účinnosti? Zubní specialisté doporučují hlavici kartáčku pravidelně měnit, a proto jsou zubní kartáčky Philips Sonicare vybaveny funkcí připomenutí výměny kartáčkové hlavice. Ta sleduje, jak často a jak silně si zuby čistíte, a jakmile nastane čas na výměnu hlavice kartáčku, upozorní vás.
Dopřejte si až 21 dní pravidelného čištění zubů po jediném nabití. Přichází nová úroveň pohodlí při čištění zubů.
