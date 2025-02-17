Žhavé letní slevy až 30 % na vybrané produkty Zobrazit
Dnů
Hodin
Minut
Sekund
Žhavé letní slevy až 30 % na vybrané produkty Zobrazit

Termíny pro vyhledávání

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

    Řešení problémů a podpora

    Philips Sonicare Sensitive
    Balení 2 + 1 ks hlavice kartáčku

    HX6053/88
    Zobrazit informace o výrobku
    HX6053/88 Philips Sonicare Sensitive Balení 2 + 1 ks hlavice kartáčku
    Na této stránce
    Přihlaste se nebo si vytvořte účet

    Zaregistrujte svůj výrobek

    Okamžitě získáte přístup k příručkám, podpoře na míru a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
    Zaregistrovat se

    Příručky a dokumentace

    Zpět na další otázky
    Zpět na další otázky

    Záruka a servis

    Zkontrolujte podmínky záruky a zahajte opravu nebo výměnu výrobku

    Najít nejbližší servisní středisko

    Vezměte výrobek na opravu nebo výměnu do servisního střediska

    Navrhované výrobky

    Hledáte něco jiného?

    Získejte 10% slevu! Přihlaste se a získejte jednorázovou slevu a přístup k akčním nabídkám 

    Přijdejte se k Philips a získejte výhody

    * Toto pole je povinné

    *
    Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.
    Co to znamená?

    Výhody My Philips

    Rozšířená záruka na vybrané produkty

    Snadný přístup k produktové podpoře

    Přednostní informace o novinkách

    Registrujte se nyní

    Pomoc s objednávkou produktů

    Podpora online obchodu
    Vyhledat objednávku
    Kontaktujte nás
    Všeobecné obch. podmínky (Osobní péče a péče o matku a dítě)

    Kliknutím na odkaz opustíte oficiální web společnosti Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Jakékoli odkazy na webové stránky třetích stran, které se mohou objevit na těchto stránkách, jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a v žádném případě nepředstavují žádné spojení nebo podporu informací poskytovaných na těchto propojených webových stránkách. Společnost Philips neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu s ohledem na jakékoli webové stránky třetích stran nebo informace na nich obsažené.

    Chápu

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.