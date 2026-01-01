Lednový výprodej: slevy až 30 % Zobrazit
    Základní péče pro zdravé zuby a dásně

      Philips Sonicare 3100 Nabíjecí zubní kartáček

      HX4072/73

      Celkové hodnocení / 5
      Recenze

      Základní péče pro zdravé zuby a dásně

      Přechod na elektrické čištění zubů je se základní řadou Philips Sonicare 3000 Series snadný. Užijte si až 5x účinnější odstraňování zubního plaku ve srovnání s ručním zubním kartáčkem

      Dostupné verze:

      3100
      3100

      Nabíjecí zubní kartáček

      Co můžete s tímto kartáčkem čekat?

      okamžitý efekt

      Okamžitý efekt: Čisté zuby bez plaku. S tímto kartáčkem ho odstraníte 3x více než s důkladným čistěním kvalitním manuálním kartáčkem. Neuděláte totiž běžných 300 až 400 stěrů za minutu, ale 31 000 za minutu.

      za 7 dní

      Během prvního týdne: Viditelně bělejší zuby. Při čištění zubů a dásní 2x denně se správnou technikou čištění a při použití mezizubních dentálních pomůcek automaticky zmírňuje pigmenty od kávy, vína, čaje či kouření.

      dlouhodobě

      Dlouhodobě: Méně kazů a zdravější dásně.

      +1 rok

      Prodloužená záruka

      90 dní

      Záruky vrácení peněz

      30%

      Sleva na náhradní hlavice

      Víme, že sonické kartáčky mohou být něco nového. Proto vám dáváme možnost si vyzkoušet kartáček po dobu 90 dní a po celou dobu máte aktivní záruku vrácení peněz. Není v tom žádný háček, informace najdete v detailech promoakce.

      Vlastníte sonický kartáček Philips Sonicare? A věděli jste, že hlavice se má měnit každé 3 měsíce? Získejte slevový kód pro první nákup náhradních hlavic.

      prodloužená záruka

      záruka vrácení peněz

      30% sleva

      Vlastníte sonický kartáček Philips Sonicare? A věděli jste, že hlavice se má měnit každé 3 měsíce? Získejte slevový kód pro první nákup náhradních hlavic.

      Základní péče pro zdravé zuby a dásně

      Šetrně odstraňuje až 5x více plaku*

      • Jemně odstraňuje 5x více plaku
      • Tlakový senzor
      • 3 intenzity
      • Snadný začátek
      • Funkce SmartTimer a QuadPacer
      Šetrně odstraňuje až 5x více plaku*

      Šetrně odstraňuje až 5x více plaku*

      Tento elektrický zubní kartáček je vybaven naší hlavicí W. Díky hustému osázení štětinkami dokáže odstranit až 5x více zubního plaku* a zároveň poskytuje svěží čistotu celým ústům.

      Sonicare – činnost kapaliny

      Sonicare – činnost kapaliny

      Zubní kartáčky Philips Sonicare čistí jemně, ale přesto účinně a pečují o vaše zuby a dásně pomocí až 31 000 pohybů vláken. Působení tekutiny Sonicare podporuje čisticí výkon vláken tím, že vhání tekutinu hluboko do mezizubních prostor a podél linie dásní.

      Pomozte chránit své dásně díky našemu senzoru přítlaku

      Pomozte chránit své dásně díky našemu senzoru přítlaku

      Je snadné začít na zuby příliš tlačit, a proto je tento zubní kartáček Philips Sonicare vybaven tlakovým senzorem s haptickou zpětnou vazbou, který dokáže detekovat nadměrný tlak. Když začnete moc tlačit, senzor vás pomocí jemných vibrací upozorní, abyste tlak zmírnili a ochránili tak své dásně.

      Vyberte si ideální způsob čištění

      Vyberte si ideální způsob čištění

      Užijte si příjemné čištění se 3 nastaveními intenzity. Vyberte si mezi režimem High, Medium a Low. Chcete vyšší intenzitu čištění nebo specifické zaměření? Není problém.

      Snadný přechod na elektrické kartáčky

      Snadný přechod na elektrické kartáčky

      Program snadného začátku s kartáčky Sonicare je určen pro ty, kteří s elektrickým kartáčkem teprve začínají. Program vám nabízí možnost postupného, mírného zvyšování čisticího výkonu v průběhu prvních 14 čištění.

      Naváděné čištění

      Naváděné čištění

      Doveďte své čištění k dokonalosti pomocí časovačů Sonicare. Každých 30 sekund vás funkce BrushPacer vyzve, abyste začali čistit novou oblast. Po 2 minutách vás funkce SmartTimer upozorní, že je čištění hotovo.

      Životnost baterie 14 dnů

      Životnost baterie 14 dnů

      Dopřejte si až 14 dní pravidelného čištění zubů po jednom plném nabití. Přichází nová úroveň pohodlí při čištění zubů.

      Technické údaje

      • Stupně intenzity

        Vysoká
        Chcete-li zlepšit čištění
        Nízká
        Pro citlivé zuby a dásně

      • Stupně intenzity

        Střední
        Pro každodenní čištění

      • Spotřeba

        Napětí
        100–240 V

      • Technické údaje

        Provozní doba (od plného nabití do vybití)
        14 dní
        Baterie
        Nabíjecí
        Spotřeba energie
        Pohotovostní režim bez displeje <0,5 W (automaticky do 1 minuty)
        Typ baterie
        Lithium-iontová

      • Design a provedení

        Barva
        Bílá a černá

      • Servis

        Záruka
        2letá omezená záruka

      • Snadné použití

        Tělo kartáčku
        Tenký ergonomický design
        Kompatibilita s tělem kartáčku
        Zacvakávací hlavice kartáčku
        Indikátor baterie
        Prosvětlená ikona udává životnost baterie
        Časovač
        Funkce SmarTimer a QuadPacer

      • Balení obsahuje

        Tělo kartáčku
        2 nabíjecí kartáčky 3100
        Hlavice kartáčku
        2 hlavice Optimal White W
        cestovní pouzdro
        2
        Nabíječka
        2

      • Výkon čištění

        Odstraňování zubního plaku
        Odstraňuje až 5x více plaku*

      • Režimy

        Clean
        Pro výjimečné každodenní čištění

      • oproti manuálnímu zubnímu kartáčku

      Garantovaných výsledků čištění* a dlouhodobé životnosti zubních kartáčků Philips Sonicare dosáhnete jedině s originálními hlavicemi Philips Sonicare.

      *podložených klinickými studiemi

