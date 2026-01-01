Výhodné balení Spojte vše dohromady a získejte 1 položku zdarma
Co můžete s tímto kartáčkem čekat?
Okamžitý efekt: Čisté zuby bez plaku. S tímto kartáčkem ho odstraníte 3x více než s důkladným čistěním kvalitním manuálním kartáčkem. Neuděláte totiž běžných 300 až 400 stěrů za minutu, ale 31 000 za minutu.
Během prvního týdne: Viditelně bělejší zuby. Při čištění zubů a dásní 2x denně se správnou technikou čištění a při použití mezizubních dentálních pomůcek automaticky zmírňuje pigmenty od kávy, vína, čaje či kouření.
Víme, že sonické kartáčky mohou být něco nového. Proto vám dáváme možnost si vyzkoušet kartáček po dobu 90 dní a po celou dobu máte aktivní záruku vrácení peněz. Není v tom žádný háček, informace najdete v detailech promoakce.
Věříme v kvalitu Philips Sonicare produktů
Je důležité měnit hlavice (každé 3 měsíce při pravidelném používání). Chceme vám usnadnit práci s následným nákupem a přinášíme předplatné hlavice s dopravou zdarma a slevou. Podívejte se na nabídku.
Základní péče pro zdravé zuby a dásně
Šetrně odstraňuje až 5x více plaku*
Jemně odstraňuje 5x více plaku
Tlakový senzor
3 intenzity
Snadný začátek
Funkce SmartTimer a QuadPacer
Šetrně odstraňuje až 5x více plaku*
Tento elektrický zubní kartáček je vybaven naší hlavicí W. Díky hustému osázení štětinkami dokáže odstranit až 5x více zubního plaku* a zároveň poskytuje svěží čistotu celým ústům.
Sonicare – činnost kapaliny
Zubní kartáčky Philips Sonicare čistí jemně, ale přesto účinně a pečují o vaše zuby a dásně pomocí až 31 000 pohybů vláken. Působení tekutiny Sonicare podporuje čisticí výkon vláken tím, že vhání tekutinu hluboko do mezizubních prostor a podél linie dásní.
Pomozte chránit své dásně díky našemu senzoru přítlaku
Je snadné začít na zuby příliš tlačit, a proto je tento zubní kartáček Philips Sonicare vybaven tlakovým senzorem s haptickou zpětnou vazbou, který dokáže detekovat nadměrný tlak. Když začnete moc tlačit, senzor vás pomocí jemných vibrací upozorní, abyste tlak zmírnili a ochránili tak své dásně.
Vyberte si ideální způsob čištění
Užijte si příjemné čištění se 3 nastaveními intenzity. Vyberte si mezi režimem High, Medium a Low. Chcete vyšší intenzitu čištění nebo specifické zaměření? Není problém.
Snadný přechod na elektrické kartáčky
Program snadného začátku s kartáčky Sonicare je určen pro ty, kteří s elektrickým kartáčkem teprve začínají. Program vám nabízí možnost postupného, mírného zvyšování čisticího výkonu v průběhu prvních 14 čištění.
Naváděné čištění
Doveďte své čištění k dokonalosti pomocí časovačů Sonicare. Každých 30 sekund vás funkce BrushPacer vyzve, abyste začali čistit novou oblast. Po 2 minutách vás funkce SmartTimer upozorní, že je čištění hotovo.
Životnost baterie 14 dnů
Dopřejte si až 14 dní pravidelného čištění zubů po jednom plném nabití. Přichází nová úroveň pohodlí při čištění zubů.
Technické údaje
Stupně intenzity
Vysoká
Chcete-li zlepšit čištění
Nízká
Pro citlivé zuby a dásně
Stupně intenzity
Střední
Pro každodenní čištění
Spotřeba
Napětí
100–240 V
Technické údaje
Baterie
Nabíjecí
Provozní doba (od plného nabití do vybití)
14 dní
Spotřeba energie
Pohotovostní režim bez displeje <0,5 W (automaticky do 1 minuty)
Kliknutím na odkaz opustíte oficiální web společnosti Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Jakékoli odkazy na webové stránky třetích stran, které se mohou objevit na těchto stránkách, jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a v žádném případě nepředstavují žádné spojení nebo podporu informací poskytovaných na těchto propojených webových stránkách. Společnost Philips neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu s ohledem na jakékoli webové stránky třetích stran nebo informace na nich obsažené.