Na všechny produkty z kategorie péče o zuby a dásně zakoupené na philips.cz, případně u jiného partnera dle pravidel promoakce.
Víme, že sonické kartáčky mohou být něco nového. Proto vám dáváme možnost si vyzkoušet kartáček po dobu 90 dní a po celou dobu máte aktivní záruku vrácení peněz. Není v tom žádný háček, informace najdete v detailech promoakce.
Vlastníte sonický kartáček Philips Sonicare? A věděli jste, že hlavice se má měnit každé 3 měsíce? Získejte slevový kód pro první nákup náhradních hlavic.
Věříme v kvalitu Philips Sonicare produktů
Je důležité měnit hlavice (každé 3 měsíce při pravidelném používání). Chceme vám usnadnit práci s následným nákupem a přinášíme předplatné hlavice s dopravou zdarma a slevou. Podívejte se na nabídku.
Základní péče pro zdravé zuby a dásně
Šetrně odstraňuje až 3x více plaku*
Jemně odstraňuje 3x více plaku
Snadný začátek
Funkce SmartTimer a QuadPacer
Životnost baterie 14 dnů
Tento elektrický zubní kartáček se dodává s hlavicí kartáčku Intercare. Extra dlouhá vlákna pomáhají odstranit více plaku z mezizubního prostoru a obtížně dostupných míst.
Sonicare – činnost kapaliny
Zubní kartáčky Philips Sonicare čistí jemně, ale přesto účinně a pečují o vaše zuby a dásně pomocí až 31 000 pohybů vláken. Působení tekutiny Sonicare podporuje čisticí výkon vláken tím, že vhání tekutinu hluboko do mezizubních prostor a podél linie dásní.
Snadný přechod na elektrické kartáčky
Program snadného začátku s kartáčky Sonicare je určen pro ty, kteří s elektrickým kartáčkem teprve začínají. Program vám nabízí možnost postupného, mírného zvyšování čisticího výkonu v průběhu prvních 14 čištění.
Naváděné čištění
Doveďte své čištění k dokonalosti pomocí časovačů Sonicare. Každých 30 sekund vás funkce BrushPacer vyzve, abyste začali čistit novou oblast. Po 2 minutách vás funkce SmartTimer upozorní, že je čištění hotovo.
Životnost baterie 14 dnů
Dopřejte si až 14 dní pravidelného čištění zubů po jednom plném nabití. Přichází nová úroveň pohodlí při čištění zubů.
Technické údaje
Stupně intenzity
Střední
Pro každodenní čištění
Spotřeba
Napětí
100–240 V
Technické údaje
Baterie
Nabíjecí
Provozní doba (od plného nabití do vybití)
14 dní
Spotřeba energie
Pohotovostní režim bez displeje <0,5 W (automaticky do 1 minuty)
