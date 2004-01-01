Termíny pro vyhledávání
HD8827/12
Od vaší skvělé kávy z čerstvých zrn vás dělí jediný dotyk
Díky kompaktnímu designu s vysokou kapacitou si se zařízením Philips 3000 Series CMF můžete vychutnat espresso a kávu z čerstvých zrn jedním dotykem. Díky napěňovači mléka Classic si během chvilky udělejte skvělé cappuccino.
Bohužel tento produkt již není k dispozici
Pokud máte nárok na osvobození od DPH z lékařských zařízení, můžete si jej u tohoto výrobku vyžádat. Částka DPH bude odečtena z ceny uvedené výše. V nákupním košíku vyhledejte úplné informace
Automatický kávovar
Naše mlýnky jsou 100% keramické: extrémně pevné a přesné, takže si můžete vychutnat čerstvou aromatickou kávu z nejméně 20 000 šálků.
Užívejte si své oblíbené kávy ve výjimečných chvílích. Ať toužíte po espresu, kávě nebo mléčném nápoji, váš plně automatický kávovar vám nabídne perfektní výsledek bez starostí a okamžitě!
Nastavitelná tryska našich kávovarů se hodí na každý šálek a zabraňuje tak rozstřikování nebo ochlazování kávy při nalévání do šálku. Tímto způsobem je vaše espreso vždy podáváno při správné teplotě a přístroj zůstává čistý.
Klasický napěňovač mléka vytváří páru, takže můžete snadno připravit hedvábně hladkou mléčnou pěnu pro své cappuccino. Co víc? Jelikož má klasický napěňovač mléka pouze dva díly, také se snadno čistí.
Tento superautomatický kávovar nabízí nepřeberné množství možností, jak si nápoj přizpůsobit podle své chuti. Můžete snadno přizpůsobit a uložit délku a sílu každého nápoje. Neváhejte a vyzkoušejte, experimentujte a vymýšlejte jakékoli nápoje!
Vychutnejte si více prostoru a delší dobu bez doplňování díky velkokapacitním nádobám na kávová zrna, vodu a odpad v superkompaktním designu. Tento chytrý, superautomatický kávovar vám poskytuje maximální pohodlí a špičkový výkon díky velkokapacitní nádržce na vodu, nádobě na kávová zrna a nádobě na odpad.
Termoblok zajišťuje horkou kávu a cappuccino pro vaši rodinu vždy při ideální teplotě. Tajemství spočívá v lehké hliníkové a nerezové konstrukci, která rychle dosahuje vysokých teplot.
Spařovací jednotka je srdcem každého plně automatického kávovaru a měla by se pravidelně čistit. Plně vyjímatelná spařovací jednotka umožňuje důkladné čištění opláchnutím pod tekoucí vodou.
Uložte si délku jakéhokoli kávového nápoje podle své osobní chuti. Stisknutím tlačítka si budete moci vychutnat espreso, kávu a všechny ostatní nápoje vždy podle svých preferencí.
Tento kávovar automaticky čistí svůj kávový okruh vodou při spuštění nebo vypnutí přístroje, což zajišťuje skvělou, svěží chuť každého šálku kávy. Pravidelné odstraňování vodního kamene prodlužuje životnost vašeho kávovaru. Tento přístroj vás upozorní, když je třeba odstranit vodní kámen. Na displeji se zobrazí pokyny, co máte udělat a kdy.
Vychutnejte si a sdílejte svou oblíbenou kávu díky funkci dvojitého šálku
Vlastní nastavení
Varianta
Další funkce
Technické údaje
Vzhled
Obecné specifikace
