  • Objednávky domácích spotřebičů Philips se momentálně zpracovávají s určitým zpožděním. Potvrzení objednávek a odeslání zásilek bude zahájeno 5. září. Omlouváme se za nepříjemnosti.

Termíny pro vyhledávání

0

Nákupní košík

Ve vašem nákupním košíku nejsou aktuálně žádné položky.

    • Od vaší skvělé kávy z čerstvých zrn vás dělí jediný dotyk Od vaší skvělé kávy z čerstvých zrn vás dělí jediný dotyk Od vaší skvělé kávy z čerstvých zrn vás dělí jediný dotyk

      3000 Series Automatický kávovar

      HD8827/12

      Od vaší skvělé kávy z čerstvých zrn vás dělí jediný dotyk

      Díky kompaktnímu designu s vysokou kapacitou si se zařízením Philips 3000 Series CMF můžete vychutnat espresso a kávu z čerstvých zrn jedním dotykem. Díky napěňovači mléka Classic si během chvilky udělejte skvělé cappuccino.

      Bohužel tento produkt již není k dispozici

      Podobné výrobky

      Zobrazit vše Automatické kávovary

      Výhodné balení Spojte vše dohromady a získejte 1 položku zdarma

      Nakupte více, plaťte méně

      Cena za sadu

      Toto přeskočit

      Vyberte jednu z následujících možností: Vyberte jeden z následujících výrobků:

      Přidat příslušenství

      Zobrazit vše
      Tento výrobek
      3000 Series
      - {discount-value}

      3000 Series

      Automatický kávovar

      celkem

      recurring payment

      Od vaší skvělé kávy z čerstvých zrn vás dělí jediný dotyk

      S vysokou kapacitou a kompaktními rozměry

      • 4 nápoje
      • Klasický napěňovač mléka
      • Matná bílá
      20 000 šálků té nejlepší kávy díky odolným keramickým mlýnkům

      20 000 šálků té nejlepší kávy díky odolným keramickým mlýnkům

      Naše mlýnky jsou 100% keramické: extrémně pevné a přesné, takže si můžete vychutnat čerstvou aromatickou kávu z nejméně 20 000 šálků.

      Užívejte si 4 kávové nápoje na dosah ruky

      Užívejte si 4 kávové nápoje na dosah ruky

      Užívejte si své oblíbené kávy ve výjimečných chvílích. Ať toužíte po espresu, kávě nebo mléčném nápoji, váš plně automatický kávovar vám nabídne perfektní výsledek bez starostí a okamžitě!

      Nastavte výpust kávy tak, aby se vešla do jakéhokoli šálku

      Nastavte výpust kávy tak, aby se vešla do jakéhokoli šálku

      Nastavitelná tryska našich kávovarů se hodí na každý šálek a zabraňuje tak rozstřikování nebo ochlazování kávy při nalévání do šálku. Tímto způsobem je vaše espreso vždy podáváno při správné teplotě a přístroj zůstává čistý.

      Lahodná mléčná pěna s klasickým napěňovačem mléka

      Lahodná mléčná pěna s klasickým napěňovačem mléka

      Klasický napěňovač mléka vytváří páru, takže můžete snadno připravit hedvábně hladkou mléčnou pěnu pro své cappuccino. Co víc? Jelikož má klasický napěňovač mléka pouze dva díly, také se snadno čistí.

      Nastavte délku, 2 stupně síly aromatu a 5 nastavení mlýnku

      Nastavte délku, 2 stupně síly aromatu a 5 nastavení mlýnku

      Tento superautomatický kávovar nabízí nepřeberné množství možností, jak si nápoj přizpůsobit podle své chuti. Můžete snadno přizpůsobit a uložit délku a sílu každého nápoje. Neváhejte a vyzkoušejte, experimentujte a vymýšlejte jakékoli nápoje!

      Navrženo pro maximalizaci kapacity při kompaktních rozměrech

      Navrženo pro maximalizaci kapacity při kompaktních rozměrech

      Vychutnejte si více prostoru a delší dobu bez doplňování díky velkokapacitním nádobám na kávová zrna, vodu a odpad v superkompaktním designu. Tento chytrý, superautomatický kávovar vám poskytuje maximální pohodlí a špičkový výkon díky velkokapacitní nádržce na vodu, nádobě na kávová zrna a nádobě na odpad.

      Káva s perfektní teplotou díky našemu termobloku

      Káva s perfektní teplotou díky našemu termobloku

      Termoblok zajišťuje horkou kávu a cappuccino pro vaši rodinu vždy při ideální teplotě. Tajemství spočívá v lehké hliníkové a nerezové konstrukci, která rychle dosahuje vysokých teplot.

      Snadné čištění díky plně vyjímatelné spařovací jednotce

      Snadné čištění díky plně vyjímatelné spařovací jednotce

      Spařovací jednotka je srdcem každého plně automatického kávovaru a měla by se pravidelně čistit. Plně vyjímatelná spařovací jednotka umožňuje důkladné čištění opláchnutím pod tekoucí vodou.

      Upravte a uložte svůj osobní uživatelský profil

      Upravte a uložte svůj osobní uživatelský profil

      Uložte si délku jakéhokoli kávového nápoje podle své osobní chuti. Stisknutím tlačítka si budete moci vychutnat espreso, kávu a všechny ostatní nápoje vždy podle svých preferencí.

      Vychutnejte si skvělou kávu díky funkci automatického oplachování a odstraňování vodního kamene

      Vychutnejte si skvělou kávu díky funkci automatického oplachování a odstraňování vodního kamene

      Tento kávovar automaticky čistí svůj kávový okruh vodou při spuštění nebo vypnutí přístroje, což zajišťuje skvělou, svěží chuť každého šálku kávy. Pravidelné odstraňování vodního kamene prodlužuje životnost vašeho kávovaru. Tento přístroj vás upozorní, když je třeba odstranit vodní kámen. Na displeji se zobrazí pokyny, co máte udělat a kdy.

      Vychutnejte si 2 šálky současně díky funkci Dvojitý šálek

      Vychutnejte si a sdílejte svou oblíbenou kávu díky funkci dvojitého šálku

      Technické údaje

      • Vlastní nastavení

        Nastavení síly
        2
        Délka kávy
        Nastavitelná
        Nastavení mlýnku
        5
        Nastavení aroma před spařením
        Ne
        Uživatelské profily
        1

      • Varianta

        Nápoje
        • Espreso
        • Espresso lungo
        • Horká voda
        • Káva
        Možnost mleté kávy
        Ne
        Dvojitý šálek
        Ano
        Dvojitý šálek mléka
        Ne

      • Další funkce

        Vyjímatelná spařovací jednotka
        Ano
        Automatické oplachování a odstraňování vodního kamene
        Ano
        Hlavní spínač ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
        Ano
        Rychlý ohřívač
        Ano

      • Technické údaje

        Napětí
        230  V
        Délka kabelu
        >100  cm
        Frekvence
        50  Hz
        Kapacita nádoby na odpad
        15  servings
        Objem nádržky na vodu
        1,8  l
        Kapacita kávových zrn
        250  g
        Hmotnost výrobku
        7,2  kg
        Nádoba na odpad
        Přístup zepředu
        Nádržka na vodu
        Přístup shora
        Max. výška šálku
        152  mm
        Kompatibilita filtrů
        Brita Intenza
        Barva a povrch
        Černá
        Rozměry výrobku
        215 mm x 330 mm x 429 mm  mm

      • Vzhled

        Barva
        Bílá

      • Obecné specifikace

        Příprava s mlékem
        Klasický napěňovač mléka
        Uživatelské rozhraní
        Tlačítko s kontrolkou LED

      Badge-D2C

      Získat podporu pro tento výrobek

      Najděte tipy k výrobkům, často kladené dotazy, uživatelské příručky a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy.
      Clippin

      Najít náhradní díl nebo příslušenství

      Přejít na díly a příslušenství

      Příslušenství

      Navrhované výrobky

      Naposledy prohlížené výrobky

      Recenze

      Buďte první, kdo ohodnotí tuto položku

      Hledáte něco jiného?

      Získejte 10% slevu! Přihlaste se a získejte jednorázovou slevu a přístup k akčním nabídkám 

      Přijdejte se k Philips a získejte výhody

      * Toto pole je povinné

      *
      Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.
      Co to znamená?

      Výhody My Philips

      Rozšířená záruka na vybrané produkty

      Snadný přístup k produktové podpoře

      Přednostní informace o novinkách

      Registrujte se nyní

      Pomoc s objednávkou produktů

      Podpora online obchodu
      Vyhledat objednávku
      Kontaktujte nás
      Všeobecné obch. podmínky (Osobní péče a péče o matku a dítě)

      Kliknutím na odkaz opustíte oficiální web společnosti Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Jakékoli odkazy na webové stránky třetích stran, které se mohou objevit na těchto stránkách, jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a v žádném případě nepředstavují žádné spojení nebo podporu informací poskytovaných na těchto propojených webových stránkách. Společnost Philips neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu s ohledem na jakékoli webové stránky třetích stran nebo informace na nich obsažené.

      Chápu

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Optimálních možností prohlížení našich stránek dosáhnete v nejnovější verzi prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome nebo Firefox.