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Ukončeno
HD7692/90
Dokonalé espresso pouhým stisknutím tlačítka
Tento propracovaný kávovar kombinuje vynikající aroma kávy a úchvatný design. Funkce ovládání síly kávy umožňuje kdykoli připravit kávu podle chuti, izolovaná konvice udržuje kávu čerstvou a horkou po delší dobu.
S termokonvicí
Vyrobeno v Německu
Černá
Vysokorychlostní čerpadlo kávovaru Philips připraví kávu rychleji a s optimálním kávovým aroma.
Je možné zvolit jemnou, střední nebo silnou intenzitu kávy.
Kávovar Philips vám připomene, kdy je třeba odstranit vodní kámen z přístroje. Pravidelné odstraňování vodního kamene zajistí vaší kávě tu nejlepší chuť a zabrání usazování vodního kamene z vody z kohoutku.
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