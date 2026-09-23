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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/90
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/90
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/90
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/90

Ukončeno

Pure EssentialsKávovar

HD7686/90

Cokoli chcete, přesně podle vašich představ

Tento propracovaný kávovar Philips kombinuje vynikající aroma kávy a úchvatný design. Funkce ovládání síly kávy umožňuje díky integrované odměrce na kávu připravit filtrovanou kávu podle chuti.

Zobrazit všechny výhody

Funkce Aroma Control pro vlastní nastavení intenzity

Cokoli chcete, přesně podle vašich představ

  • Se skleněnou konvicí

  • Vyrobeno v Německu

  • Černá

1400 W

1400 W

Vysokorychlostní čerpadlo kávovaru Philips připraví kávu rychleji a s optimálním kávovým aroma.

Výběr síly nápoje pro nastavení intenzity kávy

Je možné zvolit jemnou, střední nebo silnou intenzitu kávy.

Indikátor vodního kamene

Kávovar Philips vám připomene, kdy je třeba odstranit vodní kámen z přístroje. Pravidelné odstraňování vodního kamene zajistí vaší kávě tu nejlepší chuť a zabrání usazování vodního kamene z vody z kohoutku.

Technické specifikace

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu