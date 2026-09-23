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Ukončeno
HD7686/90
Cokoli chcete, přesně podle vašich představ
Tento propracovaný kávovar Philips kombinuje vynikající aroma kávy a úchvatný design. Funkce ovládání síly kávy umožňuje díky integrované odměrce na kávu připravit filtrovanou kávu podle chuti.
Se skleněnou konvicí
Vyrobeno v Německu
Černá
Vysokorychlostní čerpadlo kávovaru Philips připraví kávu rychleji a s optimálním kávovým aroma.
Je možné zvolit jemnou, střední nebo silnou intenzitu kávy.
Kávovar Philips vám připomene, kdy je třeba odstranit vodní kámen z přístroje. Pravidelné odstraňování vodního kamene zajistí vaší kávě tu nejlepší chuť a zabrání usazování vodního kamene z vody z kohoutku.
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