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Ukončeno
Se skleněnou konvicí
Systém Boil and Brew
Hliník
Kávovar Philips má jedinečný systém Boil and Brew. Voda se nejdříve uvaří a poté proteče umletou kávou. Díky vysokým teplotám dosahujícím 93 °C a více je zajištěna nejbohatší chuť a vynikající aroma filtrované kávy.
Pro celkem 8–12 šálků, navržena tak, aby optimálně uchovávala chuť kávy.
Systém zabraňující odkapávání přeruší přípravu kávy, kdykoli chcete nalít šálek kávy
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Landser
22/06/2021
Україна
Хороший дизайн
Отличный дизайн, она не такая громоздкая как фото.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Aluminium Collection HD5410/00 Кавоварка
Date of Use 2020-05-22
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Aluminium Collection HD5410/00 Кавоварка
Date of Use 2020-05-22